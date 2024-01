C. Tangana le confiesa a Broncano en 'La Resistencia' su admiración por un tiktoker: "¡Tienes que traerlo cuanto antes!"

El artista C. Tangana volvió ayer a 'La Resitencia', cuatro años después de su última visita, acompañado por los chicos de la productora Little Spain. Pucho y companía acudieron al programa de Movistar Plus+ para promocionar el documental 'Esta ambición desmedida', disponible en dicha plataforma.

En un momento dado de la charla con el presentador, David Broncano, "El Madrileño" confesó su adicción al móvil con el que asegura que pierde mucho tiempo: "Ahora lo he bajado, pero una perdida de tiempo ahí tonto con Instagram, TikTok, Youtube...".

"La gente, claro, no piensa en esto: no se imagina a C. Tangana en su casa con un cojincito viendo al Patica", bromeó Broncano al hilo.

"El Patica, presidente cuanto antes", rogo el artista acto seguido, antes de sorprenderse porque el presentador de 'La Resistencia' no conociera la existencia de este tiktoker granaíno rural, que se dedica a grabarse comiendo: "¿¡No lo conoces!? ¿¡No lo has traído aquí!? ¡Tienes que traerlo cuanto antes!".

No sólo come, aseguró C. Tangana en relació al Patica: "No sólo es eso; hay que tener carisma y buena voluntad".