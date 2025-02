"He tenido 6 hijos, pero nunca he disfrutado del sexo": la llamativa y graciosa confesión de una mujer en 'Y ahora Sonsoles'

La actriz, modelo y presentadora Vanesa Romero ha dado un paso más en su carrera y se ha puesto detrás de las cámaras por segunda vez con su nuevo cortometraje, "Sexo a los 70". A través de la comedia, la producción busca generar una reflexión sobre la sexualidad en la madurez y romper con los prejuicios que aún rodean este tema.

Romero ha presentado su proyecto en el programa 'Y ahora Sonsoles' de Antena 3, donde ha destacado la falta de visibilidad que tiene la vida sexual en las personas mayores. "En esa generación quizás haya una limitación, pudor o vergüenza a hablar de sexo", ha afirmado la actriz, explicando que su idea surgió tras una conversación con su madre. Las estadísticas y estudios sobre la actividad sexual en España suelen centrarse en personas jóvenes y de mediana edad, sin incluir datos de quienes superan los 49 años. Esta ausencia refuerza el tabú sobre la sexualidad en la tercera edad, algo que Vanesa Romero ha querido cambiar con su cortometraje. "Me pareció importante tratar el tema desde la comedia, para que la gente se sintiera cómoda y pudiera reflexionar sin prejuicios", ha explicado la directora. La cinta busca normalizar el deseo y el placer en todas las edades, mostrando que el sexo no tiene por qué desaparecer con el paso de los años.

El debate en el programa, que este viernes ha presentado Pepa Romero, se ha enriquecido con el testimonio de Consuelo, una mujer de 85 años que se ha atrevido a compartir su experiencia personal sobre la falta de educación sexual en su juventud. "He tenido seis hijos y nunca he disfrutado del sexo", confesó con total sinceridad en el programa vespertino de Atresmedia. Criada en un internado de monjas y casada a los 26 años, Consuelo ha asegurado que nunca recibió información sobre el placer o la intimidad. "Me casé virgen porque en el colegio de monjas eso era pecado. Al mes de casarme quedé embaraza", ha explicado. Sin embargo, su primera experiencia fue decepcionante: "No sentí nada".

Con su marido, tuvo seis hijos, pero nunca experimentó un orgasmo. "Él tenía un problema de precocidad y nunca se preocupaba de que yo disfrutara. Él venía del pueblo de trabajar con animales. Él quería hacer siempre sexo como lo hacían los animales, es decir, por detrás. Así no tardaba poco, sino que duraba más tiempo ", ha relatado ante la mirada atónita de todos los presentes. Pepa Romero al escuchar tal testimonio le ha pedido a Consuelo mayor prudencia: "Por favor Consuelo, vamos a tener que poner los dos rombos por lo que está diciendo". La invitada asustada por el comentario de la presentadora ha saltado rápidamente: "No me digas que se ha escuchado... yo pensaba que te lo estaba diciendo en bajo, sin que se nos escuche. Mis hijos me van a matar".

Por otra parte, ahora, tras enviudar hace cinco años, comparte abiertamente sus pensamientos con sus hijos y nietos, quienes incluso le animan a encontrar pareja: "A mí nadie me había contado cómo era el sexo y cómo se practicaba. Ahora todo ha cambiado y la gente habla de eso con sus amigos. Yo llevo 5 años viuda y ahora mismo no me apetece un hombre en mi vida. Yo hablo con mis nietos e hijos de sexo y ellos me dicen que debo buscarme un novio". Sin duda alguna, el testimonio de Consuelo y el cortometraje de Vanesa Romero evidencian la importancia de la educación sexual a lo largo de toda la vida. Mientras que las generaciones más jóvenes tienen mayor acceso a información y recursos, muchas personas mayores crecieron en un contexto de represión y silencio en torno a la sexualidad. Además, Romero ha subraya al final de su entrevista en 'Y ahora Sonsoles' la necesidad de seguir abriendo el debate: "El sexo es una parte fundamental del bienestar y no debería tener fecha de caducidad".