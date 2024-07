Alba Carrillo apunta contra Santi Burgoa tras su ruptura con Vanesa Romero

Hace unas semanas, Vanesa Romero y Santi Burgoa dejaron de seguirse en las redes sociales, lo que avivó rumores de ruptura. Fue la propia actriz la que lo confirmó recientemente a Europa Press: "Sí, los rumores son ciertos, pero estoy bien. Hay que vivir el momento, y a disfrutar y ya está" admitió, revelando que tomaron la decisión de emprender caminos separados "hace ya tiempo" y "todo está perfecto".

Esto ha despertado la reacción de Alba Carrillo,con quien el presentador estuvo casi dos años. La colaboradora sostuvo en su día que estaba intentando retomar su historia de amor cuando conoció a Vanesa en el verano de 2022, lo que hizo que su vínculo no acabase en buenos términos. Ahora, le ha dado su opinión también a Europa Press: "Chica, han durado mucho, han durado, no sé cuánto han durado, pero demasiado". "Y Vanesa, pues es que claro, Vanesa es un pibón, guapa, simpática... A mí siempre me ha parecido una tía espectacular, entonces, ella se merece algo mejor" ha manifestado, con una clara alusión a su ex.

Vanesa Romero y Santi Burgoa Gtres

Sus palabras hacia Ana Rosa

La modelo fue noticia hace unas semanas cuando en el plató de Land Rober, en TVG, se dirigió a Telecinco como “cadena del váter” y posteriormente habló de Ana Rosa Quintana. “Ay, me ha dado un retortijón. Ha pasado algo de un Villarejo, ¿no? No sé, no sé. Ahí parece una tortuga. ¿Le habéis sacado una foto malísima o está así ahora?”, decía Carrillo, afirmando también que “es... bien jodida” y “una cínica”.

Ahora, en su último paso por el pódcast 'Grupete de noche', Carrillo volvió a apuntar contra la presentadora. Uno de los conductores del citado espacio introdujo el tema tachando a Ana Rosa Quintana de ser “una de las villanas más populares de la televisión”. “Yo tengo que corregiros. Villana es alguien inteligente e interesante que a lo mejor tiene cierto atractivo. A mí me parece que ella no tiene ningún atractivo”, opinó ella sin quedar la cosa ahí, agregando que Ana Rosa " no tiene inteligencia, ni rapidez" y que "una villana tiene que ponerte cachondo". "La gente no quiere verla", sentenció.