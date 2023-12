The New York Times denuncia a Microsoft y OpenAI por parasitar su contenido para entrenar la inteligencia artificial

El diario más influyente del mundo, The New York Times, ha denunciado este miércoles a las empresas Microsoft y OpenAI (propietaria de ChatGPT), las dos mayores de Inteligencia Artificial, por el uso ilegítimo y fraudulento de millones de artículos originales del periódico neoyorkino.

La demanda, que ha sido efectuada ante el Tribunal Federal de Manhattan, exige una amplia compensación económica no especificada, así como la reparación legal, por parasitar un trabajo que tenía copyright para entrenar los chatbots que luego competirían con el propio contenido de The New York Times y el resto de diarios.

Esto supone un aldabonazo en lo que a poner coto al uso indiscriminado y sin permiso de la información con apellido por parte de los chatbots se refiere; ya que The New York Times es el primer gran medio estadounidense en plantar batalla legal a estas prácticas fraudulentas.

Unas empresas de Intelegincia Artificial, que por decirlo grosso modo, se están enriqueciendo gracias al trabajo de otras compañías que apenas pueden sustentarse.

Tal y como ha expresado el propio medio en la demanda: "Los demandados buscan aprovecharse de la enorme inversión que ha hecho el Times en su periodismo", y se acusa a OpenAI y Microsoft de "usar el contenido del Times sin pagar para crear productos que sustituyen al Times y le roban audiencia".

Especifica The New York Times en el escrito que OpenAI y Microsoft utilizaron otras fuentes en su "copia a gran escala", pero "hicieron especial hincapié en el contenido del Time"” buscando "aprovecharse de la enorme inversión del Times en su periodismo, utilizándolo para crear productos sustitutivos sin permiso ni pago".