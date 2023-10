Valentina Zenere desvela en 'El Hormiguero' el curioso motivo por el que no tiene aplicaciones para ligar

'El Hormiguero' recibió anoche a la actriz, cantante y modelo argentina Valentina Zenere, que viene para presentar la séptima temporada de la exitosa serie 'Élite'. En la ficción, que llega a Netflix el próximo 20 de octubre, la intérprete da vida a Isadora Artiñán, una alumna de Las Encinas que es hija de unos millonarios argentinos, amante de la fiesta y una consagrada DJ.

Aseguró Zenere que ya están grabando la octava entrega de la ficción, y que prefiere el rodaje de tarde "porque no me gusta madrugar": "Si es muy temprano no me tenés que hablar mucho", comento esta; y añadió que se pone reggaetón para quitarse los malos humos: "Es como mi cafeína".

En 'Élite' abordan el tema de la salud mental; la propia actriz reconoció que hace terapia, "hice y sigo haciéndola". "Soy muy crítica conmigo misma, y también tengo un montón de seguridades: cuando subo una foto me tiro 30 horas detrás por ver si estoy guapa y tal", confesó la intérprete.

A Valentina Zenere le llamaron para preparara esta entrevista, y cuenta que la pillaron durmiendo y "soñando con Fito Paez: era como que yo tenía que dar un show y Fito era el que nos dirigía".

"Cuando estoy viendo la secuencia me acuerdo de cuando la rodé, y también me acuerdo si estuve bien o mal en esa toma", contó la actriz argentina como interioridad del rodaje.

Tiene la intérprete un perro, de raza gran danés. con custodia compartida que se llama Tango: "Es muy cariñoso, va a todos sitios detrás mía". "A veces tengo que salir con dos bolsas", expresó sobre los excrementos de su enorme cánido.

Lo que no tiene la protagonista de 'Élite' son aplicaciones para ligar: "No creo que haya prejuicios a la hora de que ellos vayan a pensar que soy como el personaje que interpreto", comentó. Sí es muy creyente en los signos del zodíaco: "Soy capricornio; somos muy ambiciosos, y siempre que quiero algo hasta que no lo tengo no paro".