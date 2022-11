Valentina Zenere: “Soy actriz y cantante, pero lo que más soy es pasional”

Llegó de Argentina hace un par de años y ya se ha convertido en una madrileña más. Y eso que los dos años que le ha tocado vivir han sido los más surrealistas de las últimas décadas. Una pandemia, Filomena, una serie de éxito mundial y millones de seguidores en las redes sociales pueden ser una combinación terrible si uno no tiene los pies en el suelo y se rodea bien. Pero Valentina Zenere parece haberlo conseguido. Acaba de estrenar la nueva temporada de ‘Élite’, una serie en la que su personaje, Isadora, va a sufrir una transformación. Confiesa que le divertiría mucho interpretar a una superheroína de Marvel y nos descubre su ‘guilty pleasure’ televisivo. Así es la mujer que se esconde tras el brillo de la estrella.

Creo mucho en el amor, que es lo más importante y es la fuerza que nos mueve a todos. También creo que todos nos relacionamos desde la vulnerabilidad

La actualidad manda. ‘Élite’ha regresado con la fuerza que acostumbra. Y, sin hacer ‘spoiler’, ¿qué le espera a tu personaje?

Isadora es una persona que nunca se gestionó a sí misma ni se ocupó de darse la oportunidad de hacerlo. La vida le da un golpe bastante duro y no le queda otra opción que empezar a hacerlo. Y ya no es la que era, sino que empieza a tener un montón de pinceladas de otra cosa. Yo creo que esta temporada se la va a ver mucho más humana, más empática, más real y con la careta fuera en varios momentos, aprendiendo a encontrarse con la vulnerabilidad y transitando el dolor. Estoy superagradecida de que me hayan dado la oportunidad de contar una historia así.

Dicen los fanes que una de las razones por las que les gusta tanto la serie es porque aborda temas que son actuales.

Es que, si bien no deja de ser ficción, es un lugar donde se abre la posibilidad de discutir varios temas de la actualidad. El que me toca a mí es uno y me siento muy responsable de dar voz a un montón de mujeres. Doy las gracias por esta oportunidad y sé que todos hemos tratado el tema con muchísimo respeto. Y también he aprendido cosas leyendo el guion. La trama del personaje de Nico me parece que trata algo como supernormal y verlo así en adolescentes me parece bien justamente por eso, porque abre el debate en casa.

Tú eres superjoven, pero en ‘Élite’ hablamos de un grupo de adolescentes. No sé si notas como un cierto salto generacional.

Sí. Yo vi la temporada con una amiga en casa y me decía: “Es que nosotros no vivimos lo que es la viralidad de Instagram, que te cancelen dentro del colegio”. Y es que no teníamos esas cosas. Yo creo que en el último año de colegio fue cuando abrió Instagram. Pero no existía eso de que te estén grabando constantemente, de que cualquier cosa que digas o hagas pueda hundirte la vida… Me imagino que en el colegio, donde generalmente solemos ser mucho más crueles, debe de ser cien veces peor. Y eso no lo viví. Y claro, empatizo bastante con los personajes porque pienso qué afortunada soy por no haberlo vivido en su momento.

Valentina Zenere FOTO: Manu Bermúdez

Ahora tienes más de diez millones de seguidores en Instagram. ¿Gestionas tú misma tus redes?

A duras penas, pero sí, las llevo yo. Pero te diré que no creo que tener seguidores signifique algo positivo. Tienes diez millones de seguidores, vale, no pasa nada. Pero evidentemente entiendo que hoy en día es una herramienta más de trabajo. Me parece bien y sí siento responsabilidad con las cosas que pongo, siempre intento mostrarme lo más yo posible.

Aparte de ser actriz, cantas… ¿qué crees que te define más?

Ay, qué buena pregunta. Evidentemente soy actriz, también cantante, pero lo que más soy es pasional. Soy intensa en todo momento y, además, lo veo como algo positivo. Lo veo como una virtud, porque la gente a veces cree que lo intenso está mal. También hay que entender que no siempre se puede vivir todo al máximo y hay que aprender a regular, que eso con los años y la terapia lo he aprendido. Pero creo mucho en el amor, que es lo más importante y es la fuerza que nos mueve a todos. También creo que todos nos relacionamos desde un lugar de vulnerabilidad. Y si demostrásemos a la primera nuestras inseguridades al relacionarnos, nos iría mucho mejor. Pienso que todos tenemos eso de que lo vulnerable a veces no es tan bueno, cuando en realidad es lo normal.

Dices que eres intensa, pero transmites cierta calma.

Soy intensísisma como verás (risas). Pero es porque también soy muy de blanco o negro. Y estoy muy calmada y, de repente, no me puedo parar. Los grises los estoy trotando en mi vida. No siempre se puede vivir todo al máximo y hay que aprender a regular, que eso con los años y la terapia lo he aprendido

Bueno, has elegido una profesión en la que eso no se criminaliza. Aunque después de tantos años actuando, cuesta imaginarte de oficinista.

Nunca quise serlo. Siempre tuve claro lo que quería hacer con mi vida. Y aposté por ello.

Eso te llevó a empezar en la actuación y convertirte en una estrella siendo muy joven. ¿Te gustaría haber tenido una infancia más convencional?

No, pero tampoco me considero una persona mediática. Ahora puede que un poco más, pero no es que haya sufrido por ello. Sí es verdad que cuando éramos chiquitas empezamos a salir y yo no iba porque al otro día tenía clase de teatro, o me perdía cumpleaños por tener que estar viajando. Entiendo la pregunta, pero no me siento diferente a mis amigas. Simplemente siento que trabajé desde más pequeña que ellas.

Llevas dos años en España y vaya dos años…

Bueno, aun no he recorrido mucho, tengo que ver más zonas. Pero sí he conocido gente muy buena. Conocí a mi novio, sin ir más lejos, y tengo un grupo de amigas muy lindo. Me parece que Madrid y Buenos Aires tienen ciertas cosas similares. Y Madrid es muy acogedor. Al principio obviamente me costó, porque es difícil estar lejos de mis amigos, de mi familia. Sigue haciéndolo, pero ya siento un poco que tengo mi vida acá.

¿Qué tienes en común con Isadora?

Yo creo que en eso de no cuestionarse a sí misma. Yo, desde que me vine a España saliendo de la casa de mis padres me he ocupado mucho de mirarme, conocerme y enfrentarme a mí y de trabajar mucho emocionalmente.

¿Qué haces cuando no trabajas?

Me gusta ir al campo, verme con mis amigos, y poder ir al gimnasio todos los días… Me gusta ocuparme de mí, darme un masaje, las uñas... Y un domingo que no tengo que hacer nada, me puedo tirar en el sofá todo el día viendo una serie, feliz y pidiendo pizza.

¿Qué series ve alguien que trabaja en una serie?

Me da mucha vergüenza admitir qué empecé a ver ayer, pero lo voy a hacer (risas). Cuando estoy en casa me pongo cosas para que la cabeza no piense. Y empecé a ver ‘Gandía Shore’. Me río tanto, es espectacular, hay que hacer una serie de esto. Mi novio me dice: “Ya estás bien española”. Pero también veo películas que sé que tengo ver. Hace poco fui a ver ‘Argentina 1985′, y es muy buena.

¿Qué es lo que más echas de menos de allá?

Mira, para mí los españoles no tienen buenos dulces. Yo consumía mucho azúcar y me ha venido bien venir y no tener el domingo. Allá el domingo es asado y de postre, tienes helado y después la factura con dulce de leche y los alfajores... Y esto me hizo disfrutar más de los salados. Pero bueno, lo que más extraño obviamente es llamar a mi mejor amiga por teléfono y que me diga: “Vale, en diez minutos estoy en tu casa”.

Proyectas una imagen tan glamurosa con Isadora, pero ¿con qué impresión te gustaría que se quedara quien lea esta entrevista? Puede ser que proyecte esa imagen que dices. Obviamente que me gusta teñirme el pelo, hacerme las uñas... Me encantan esas cosas. A veces creo que la gente puede pensar que soy borde. Me ha pasado muchas veces que la gente me reconozca y me diga: “Pensé que eras una creída, pero eres divina”. Me gustaría que se quedaran con que, si bien soy así, soy mucho más simple, mucho más real. Y nunca voy a mentir o decir algo que no sienta. No me sale. Soy bastante transparente.