"¡Qué vergüenza que te reconozcan!": el relato de un 'tiktoker' chino sobre lo que le pedían que hiciera con los bazares rivales

Saber destacar entre la competencia es una de las claves para tener éxito en el mercado. Y uno de los protagonistas más recientes de 'Aruseros' era la prueba irrefutable de ello. Alfonso Arús mostraba en el plató de La Sexta el último viral del pódcast 'Un chino y medio', un espacio conducido por dos creadores de contenido de ascendencia asiática.

El programa consiste en una charla donde se recogen algunas anécdotas que los 'tiktokers' vivieron cuando eran pequeños, mientras la familia de uno de los jóvenes tenía un bar y la del otro, un bazar. En el vídeo mostrado por el presentador, el elemento principal era la confesión de uno de los dos protagonistas, donde contaba sin tapujos delante del micrófono lo que le pedían sus padres, propietarios de un bazar, con los establecimientos de la competencia.

La competencia

"Cuando mis padres tenían un bar y por las tardes no había nada que decían, me decían que cogiera la bicicleta, diera una vuelta por toda la manzana y mirase cuántos clientes había en los bares de la competencia", comenzaba revelando uno de los jóvenes, algo que le resultaba muy familiar a su compañero.

"A mí también me decían que fuera a la tienda, pero es que luego la gente que estaba allí te reconocía. Me daba mucha vergüenza", añadía el otro, que recordaba cómo una vez entró a una tienda de la competencia y el encargado le reconoció. "Me dijeron allí que los bazares ganamos más o menos lo mismo, que no hacía falta que fuese a mirar", concluía.

Sentencia desde plató

En el programa de Atresmedia, la sorpresa era la emoción principal. El presentador del formato reaccionaba a la conversación del vídeo totalmente estupefacto.

Además, el periodista opinaba, antes de cambiar de asunto, que la situación era de lo más curiosa: "¡Qué vergüenza que te reconozcan y te digan no hace falta que vengas!". De esta manera, Alfonso Arús criticaba la decisión de los padres del joven: "¡Es muy triste!".