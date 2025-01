Alfonso Arús compara el nuevo look de Dwayne 'The Rock' Johnson con el de otro famoso: "Pensaba que era..."

Dwayne Johnson, el actor americano que es conocido mundialmente como 'La Roca', ha mostrado una vez más su lado más humano y entrañable al compartir un momento familiar con sus hijas pequeñas. El intérprete ha publicado un vídeo en redes sociales en el que sus hijas Jazzy y Tia lo ha convencido de someterse a una sesión improvisada de maquillaje. La situación, inicialmente bajo control, rápidamente ha escalado cuando las niñas decidieron romper un lápiz labial sobre su cabeza afeitada.

En el vídeo, Johnson ha relatado con humor cómo aceptó la petición de sus hijas, pidiéndoles que fuera algo rápido porque tenía que ir al gimnasio. Sin embargo, lejos de ser una breve aplicación de sombra de ojos, las pequeñas han llevado su creatividad al máximo, dejando al actor luciendo un aspecto inesperado. Entre risas, 'The Rock' ha comentado: "¡Que venga el abuso!", y ha recordado la importancia de aprovechar estos momentos únicos con sus hijas.

La entrañable escena no ha pasado desapercibida en el programa 'Aruser@s' que se ha emitido esta mañana en laSexta. Alfonso Arús, presentador del espacio de Atresmedia, ha reaccionado con humor al nuevo 'look' de Johnson. "Yo, al principio, pensaba que era Kiko Matamoros", ha bromeado, haciendo referencia al extertuliano de 'Sálvame'. Por su parte, la colaboradora Tatiana Arús ha añadió: "Por lo visto, las pequeñas le querían poner algo de sombrita de ojos". Asimismo, en un tono jocoso, Rocío Cano ha apuntado que era la primera vez que no veía parecido entre Arús y Johnson, a lo que el presentador ha respondido: "Espérate a que me ponga un poco de purpurina de color fucsia".

Sin duda alguna, el vídeo compartido por Dwayne Johnson se suma a las múltiples ocasiones en que el actor ha mostrado su faceta más familiar y cercana. Conocido por sus papeles en películas de acción y su impresionante físico, 'La Roca' también resalta por su habilidad para equilibrar su carrera y su rol como padre. En este caso, ha permitido que sus hijas tomaran las riendas, dejando claro que el tiempo con ellas es prioritario ahora mismo en su vida. Las imágenes han generado miles de reacciones y comentarios en redes sociales, donde sus seguidores han destacado tanto su paciencia como su capacidad para reírse de sí mismo.