Violeta Mangrián cierra la puerta a un posible regreso a 'Supervivientes': "No volvería ni por..."

Violeta Mangriñán, exconcursante de 'Supervivientes 2019', ha sido contundente en su valoración del programa de Telecinco. En una reciente entrevista para el pódcast 'Ac2ality', la joven ha compartido detalles de su experiencia en el reality y las secuelas físicas que aún enfrenta. Su sinceridad ha causado revuelo en redes sociales, especialmente tras declarar: "No volvería a Supervivientes ni por 10.000 euros a la semana".

La influencer y exconcursante de 'MyHyV' ha recordado las duras condiciones del concurso, que obligan a los participantes a sobrevivir en una isla desierta de Honduras enfrentándose al hambre, el clima extremo y la falta de comodidades básicas. Uno de los mayores desafíos, según ha explicado, fue la falta de hidratación adecuada. Aunque contaban con un bidón diario de agua de entre siete y ocho litros, las altas temperaturas la convertían en un líquido caliente e insuficiente para mantener un buen estado físico. "Yo estaba totalmente deshidratada", ha afirmado, revelando que esta condición le dejó secuelas graves. "Tengo la vesícula con cuatro piedras, completamente destruida. Poco se habla de la factura física que te pasa este reality".

Violeta Mangriñán en 'Supervivientes' Mediaset

Por otra parte, la influencer ha destacado que, aunque ella era joven en ese momento, la experiencia le afectó profundamente. Además, ha reflexionado sobre el impacto que el programa puede tener en concursantes de mayor edad, quienes enfrentan un reto físico y emocional aún más desafiante. "No sé cómo hacen para no salir tocados de por vida. Es muy duro", ha añadido. A parte de los problemas de hidratación, Violeta ha mencionado que sufrió daños en los tobillos y que todavía conserva marcas en su cuerpo, recordatorio de la intensidad del programa.

En el pódcast, Violeta Mangriñán también ha abordado las condiciones económicas de su participación. Según ha explicado, recibía 2.500 euros semanales, de los cuales debía descontar el 20% para su representante y los impuestos. "Al final, se me quedaban unos 1.000 euros a la semana para estar sin comer, sin beber y soportando esas condiciones", ha explicado. Estas declaraciones contrastan con su éxito actual como empresaria. La valenciana ha logrado consolidar su carrera con su propia línea de cafeterías especializadas en té matcha, sumando un nuevo capítulo a su vida lejos de los focos del reality. Tras años de haber participado en 'Supervivientes', Violeta Mangriñán no contempla regresar. "No volvería ni por 10.000 euros a la semana", ha afirmado rotundamente, dejando claro que la experiencia, aunque formativa, no es algo que desee repetir.