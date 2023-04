Patricia Rite, de "MYHYV", muere a los 30 años de cáncer de piel

Patricia Rite, conocida tras su paso por "Mujeres y Hombres y Viceversa" ha fallecido a los 30 años. Ha sido su familia la encargada de anunciar ayer, a través de un breve comunicado compartido en el perfil de Instagram de la joven influencer, la triste noticia. "En el día de hoy Patricia nos ha dejado. Su madre y familiares piden respeto en estos duros momentos. Gracias a todas las personas que, de una u otra manera, le habéis brindado apoyo y amor en este tiempo, directa o indirectamente".

Patricia Rite anunció en 2019 que padecía cáncer de piel, y el pasado mes de marco utilizó sus redes sociales para revelar que el cáncer había empeorado. "Es duro ver como hagas lo que hagas la enfermedad va tomando terreno y no se controla, desespera y frustra y sobre todo ver sufrir a los que más te quieren a tu lado", escribía. Tras abandonar el hospital y volver a casa, el pasado 5 de abril publicaba su últipost anunciando que volvía a estar en el centro hospitalario. "Semana movidita, lo que iba a ser comenzar el tratamiento el martes pasado finalmente fue un ingreso en el hospital y el tratamiento fue puesto el viernes y desde entonces mala vomitando y con mal cuerpo hasta ayer, no podía separarme del bater y me sentía fatal. Hoy ya estoy un poquito con más fuerza, desde ayer no vomito y empecé a comer, que desde el viernes no lo hacía y me empieza a sentar bien. Vamos poquito a poco", afirmó entonces.

Desde el anuncio de su fallecimiento, su perfil se ha convertido en un constante duelo con mensajes como el de La Vecina Rubia. "Un abrazo enorme a toda la familia, lo siento muchísimo de corazón".