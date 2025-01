Paz Padilla y Telecinco rompen su relación tras 15 años de colaboración con Mediaset

Telecinco, el canal principal de Mediaset España, ha decidido no renovar el contrato de Paz Padilla como presentadora. La noticia, revelada por el podcast 'Mamarazzis' de Laura Fa y Lorena Vázquez, marca el fin de una relación profesional de 15 años en los que la presentadora gaditana se consolidó como uno de los rostros más icónicos del grupo audiovisual.

El contrato de la humorista expiró el 31 de octubre de 2023, poniendo fin a una etapa en la que destacó como conductora en programas como 'Sálvame', 'Got Talent España' o 'Déjate querer'. Su último proyecto con la cadena fue 'Te falta un viaje', un docureality emitido en 2023 en el que exploró diversas culturas y su relación con la vida y la muerte.

Tensiones y altibajos

A lo largo de su trayectoria en Telecinco, Paz Padilla no estuvo exenta de polémicas. En 2022, un enfrentamiento en directo con Belén Esteban durante una emisión de 'Sálvame' marcó un punto de inflexión. La Princesa del Pueblo acusó a Padilla de "no creer en las vacunas" contra la Covid-19, lo que llevó a la presentadora a abandonar el plató en vivo. Este episodio derivó en su apartamiento temporal de la cadena, a pesar de que su contrato seguía vigente. Meses después, ambas partes resolvieron sus diferencias legales y la actriz andaluza regresó para liderar 'Déjate querer', desvinculándose definitivamente de 'Sálvame'. Sin embargo, la relación nunca volvió a ser tan sólida como antes, lo que finalmente desembocó en el fin de su contrato.

Paz Padilla en 'Déjate querer' Mediaset

Desde su llegada a la cadena en 2009 como presentadora suplente de 'Sálvame', Paz Padilla se convirtió en una de las apuestas más fiables de Telecinco para formatos de entretenimiento. Además de 'Sálvame' y 'Got Talent España', fue parte de otros programas como 'La última cena' y 'La noche en Paz', consolidándose como una figura versátil y carismática. Aunque ya no forme parte de la plantilla de Mediaset, Paz Padilla no desaparecerá del todo de la televisión. La actriz continuará interpretando a la Chusa en "La que se avecina", una de las series más populares de Telecinco. Este papel, que ha desempeñado durante varias temporadas, se mantendrá vigente al menos en 2025, ya que la serie tiene previsto rodar nuevos episodios en primavera.

Los Cuquis + la Chusa (Paz Padilla) Mediaset

Por otra parte, el contrato que Telecinco no renovó corresponde a su vínculo directo con el grupo Mediaset. Sin embargo, esto no impide que Paz Padilla colabore en proyectos de productoras externas que trabajen con el canal. Esto abre la puerta a futuras apariciones en televisión, aunque ya no como parte de los rostros principales de la cadena. Sin duda alguna, con su salida, Telecinco dice adiós a una comunicadora que ha marcado una era en la televisión española.