Si Violeta Mangriñán dice que los sombreros 'cowboy' también se llevan en invierno, no vamos a ser nosotras quien lo dude

Como te contábamos ayer, Violeta Mangriñán está disfrutando de los primeros días del 2025 en compañía de su familia, y ¿dónde si no? En su pueblo, en Castellón. Como en la mayoría de España, el frío estos días es más que persistente. No nos sorprende, entonces, que la influencer haya llenado su maleta con ropa de abrigo. Pero esta vez no venimos a hablar de ropa, sino de accesorios. Esos que, como bien sabes, tienen el poder de transformar un look básico en un auténtico lookazo, incluso en invierno. Y para muestra, el sombrero blanco estilo 'cowboy' con el que Violeta ha paseado por las calles de Aín.

Y es que no es la primera vez que vemos a la empresaria poner la guinda a sus outfits con un sombrero. Desde gorros de lana, la típica gorra de algodón, sombreros de paja, de ala ancha o estilo 'bucket', Violeta sabe cómo sacarle el máximo partido a sus looks con la única ayuda de un sombrero.

El resurgir de los sombreros estilo 'cowboy' se debe, en gran parte, al auge de la estética 'western', que dominó las pasarelas y el street style en 2024. Firmas como Isabel Marant, Ralph Lauren y Acne Studios reinterpretaron este accesorio icónico con un toque más sofisticado y urbano, transformándolo en un esencial atemporal. Lo que antes reservábamos para festivales como Coachella o Mad Cool, ahora se adapta con naturalidad a los días más fríos. Este sombrero, que parecía exclusivo de vestidos vaporosos y botas camperas, ha encontrado su lugar también en invierno, combinado con abrigos de peluche o maxi cárdigans de punto. Las insiders de moda han abrazado esta tendencia porque encaja a la perfección con estilos como el boho chic o el effortless style, y Violeta Mangriñán lo demuestra mejor que nadie.

¿Te atreves a incluir un sombrero 'cowboy' en tu armario? El truco está en encontrar el equilibrio. Un sombrero blanco, como el que lleva Violeta, funciona a la perfección con tonos neutros y texturas suaves, añadiendo un aire sofisticado sin exagerar. Es ideal para cualquier escapada invernal, ya sea en la ciudad o en un entorno más rural, porque como Violeta Mangriñán nos demuestra el estilo siempre importa, y un pequeño detalle como un sombrero 'cowboy' puede hacerte ganar más de un cumplido, palabra de editora de moda. ¿El secreto? Dejar que sea el protagonista, optando por prendas sencillas como nos muestra la influencer para que no compitan con su presencia.

El look con sombrero 'cowboy' de Violeta Mangriñán. @lili_mangrinyan

Así que, si tienes uno olvidado en el armario, es el momento de rescatarlo. Y si no, quizás sea hora de invertir o pedir un Regalo de Reyes de última hora, está claro que los sombreros estilo 'cowboy' prometen seguir marcando tendencia este 2025.