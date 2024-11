Viviendo en un contenedor, tres años después de la erupción del volcán de La Palma

Tras posponerlo una semana, laSexta y "Salvados" dieron luz verde anoche para emitir en la pequeña pantalla de la televisión española el programa dedicado a La Palma, una de las islas pertenecientes al archipiélago canario, cuya actividad volcánica afectó a decenas de unidades familiares en la región española, como es el caso de Nayra, que contó cómo es su día a día tras el desastre, viviendo a día de hoy en un contenedor de 50 m² junto a su marido y dos hijos.

Palabras vacías

A pesar de las promesas de reconstrucción de la isla por las secuelas ocasionadas por la lava hace ya tres años, laSexta demostró que queda aún mucho camino por recorrer a la hora de volver a la normalidad, ya que muchas familias siguen desatendidas en contenedores, dejando las promesas políticas en palabras vacías para muchos de los vecinos de La Palma que perdieron todo o la mayoría de sus bienes en el pasado 2021.

En un reciente episodio de "Salvados", el equipo del programa viajó a La Palma para abordar las secuelas del volcán que devastó la isla y que, años después, sigue marcando la vida de los afectados. Gonzo recorrió las zonas sepultadas por la lava y conversó con vecinos que describen su situación actual como “un segundo volcán, peor que el primero”. A pesar de las promesas de una reconstrucción rápida, muchos aún esperan soluciones definitivas. Este es el caso de Nayra, 1860786467825655939|||images/play_twitter.jpg

Nayra explicó que no siente el contenedor como un hogar y lamenta las condiciones en las que ha tenido que adaptarse: “Vivimos aquí, pero no es nuestra casa”. Aunque en un inicio se sintió aliviada al recibir el contenedor, con el tiempo ha reflexionado que podrían haberse ofrecido alternativas más dignas, como viviendas permanentes. Entiende las dificultades que enfrentaron las administraciones, pero siente que su vida ha quedado en pausa, atrapada en una situación que no parece tener un final cercano.