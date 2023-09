'La Voz' de Malú no tiene palabras para Albert Rivera en 'El Hormiguero'

'El Hormiguero' recibió anoche a los cuatro coaches de la nueva edición de 'La Voz': los cantantes Malú, Luis Fonsi, Pablo López y Antonio Orozco. Todos ellos acudieron al espacio presentado por Pablo Motos para presentar la nueva edición del exitoso programa que vuelve a Antena 3 el próximo viernes, 14 de septiembre.

Antonio Orozco entró fuerte al plató derrocando de su puesto de presentador a Pablo Motos, que en otras ocasiones lo relegó a la esquina de la mesa: "Si quieres saco el coche del parquin para que pongas allí tus huevazos", bromeó el conductor de 'El Hormiguero'.

Los coaches de 'La Voz' bromearon con que Luis Fonsi era el único de los cuatro que no tenía el rango de invitado platino (ha estado en 9 ocasiones en el programa) y, por tanto, su taza era blanca: "Tú no eres de nuestro club", comentó Malú haciendo chanzas.

Pablo López, sobre una de los nuevos elementos del programa, comentó que bloqueó a Malú "todas las veces que pude". "La palabra es humillante", apuntó Orozco en relación al efecto del bloqueo.

Los cuatro coincidieron en que el más estratega era el cantante catalán: "Te dice que va hacer una cosa que luego no hace", argumentó la artista madrileña. El autor de "Despacito", en cambio, aseguró que "se aprovechan de mí porque no hablo mucho; Pablo [López] no se calla la boca, pero habla muy bonito".

Malú confesó que "suele esperar hasta el final [para darle al pulsador] por las cositas de Antonio". ¿Y por qué el camerino de la hija de Pepe de Lucía es mejor que el de los demás? "Partamos de la base desde que yo llevo desde la primera edición, y algún privilegio tengo que tener", expresó esta con guasa.

Además, Pablo López comentó que tiene un truco "entre rastrero y artístico": "Yo intento improvisar una décima para convencer al aspirante de que venga a mi equipo".

"No es algo que uno escucha, es algo que uno siente. Cuando te quitan la vista, la sensación es rara", aseveró Fonsi sobre la elección de los cantantes en las audiciones a ciegas. "Tiene que ver con el corazón", añadió Orozco.