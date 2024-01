Risto Mejide y Miguel Lago se ven las caras en los juzgados

No han pasado ni dos años desde que Miguel Lago abandonara el espacio de Risto Mejide en Cuatro, ‘Todo es mentira’ y sus caminos vuelven a unirse. ¿El motivo? Investigados por la presunta comisión de un delito de odio, según informa 20minutos.es. Al parecer, el presentador y el excolaborador realizaron comentarios en el marco sanitario sobre las personas no vacunadas contra la Covid-19. La denuncia fue presentada por la Asociación Liberum y el abogado José Luis Manjón, datada en noviembre de 2021.

Dicha asociación se fundó en 2021 “con el propósito de restaurar los derechos y libertades usurpados en el transcurso de la pandemia” y ha destacado por sus manifestaciones en contra de la vacunación y de exigencias como el pasaporte Covid durante el tiempo de pandemia, así como al vincular la vacuna con enfermedades.

Risto Mejide y Migue Lago Mediaset

Mejide y Lago son acusados de un presunto delito de odio, según lo recogido en el artículo 510 del Código Penal, basándose en declaraciones de ambos en Cuatro, donde apoyaban las medidas que en determinados países europeos se plantearon contra quienes decidieran no vacunarse. “Son medidas que prácticamente convierten a los no vacunados en apestados, cosa que a mí me parece bien”, dijo el publicista en su momento confesando, en noviembre del mismo año, la existencia de esa denuncia la cual no había sido admitida en trámite.

La magistrada María Ángeles Velázquez ha considerado oportuno abrir diligencias contra los dos ya que, a su juicio, hay una “reiteración de una conducta que por su gravedad, reiteración o entidad discursiva pudiera provocar, directa o indirectamente, sentimientos de odio”. Las penas por esta clase de delitos es de uno a cuatro años de prisión y multas de 6 a 12 meses.

Tanto Risto como Miguel han recurrido en apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid. Ahora la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid tendrá que resolver dicho recurso.