RTVE usará en La 2 «la lengua propia» de Cataluña

El presidente de Radio Televisión Española (RTVE), José Pablo López, concedió una entrevista para hablar de su gestión al diario digital «Nacional.cat», en el que desglosa su opinión sobre los últimos cambios introducidos en la parrilla de La 1 y La 2 de TVE, formatos que han acabado desapareciendo y la creación de una programación enteramente en catalán para la segunda cadena en Cataluña.

El máximo responsable de RTVE desde noviembre de 2024 asegura en la entrevista que «estamos en una etapa distinta de RTVE. Llevamos poco tiempo, seis meses, pero creo que hemos empezado una transformación que empieza a dar sus frutos». Amplió la declaración explicando que pretende construir «un nuevo modelo de tele pública» y adelanta detalles de su apuesta por el plurilingüismo en Cataluña, País Vasco, Galicia, la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares para reflejar «la pluralidad del país». Respecto al tema del catalán, que López adelantó en una de sus últimas ponencias en la Comisión Mixta de Control de RTVE del Congreso, indica que ahora mismo trabajan para que La 2 en Cataluña amplíe su oferta de contenidos en la lengua «de manera progresiva», con el objetivo de que «aproximadamente a final de año prácticamente la mitad del canal ya se emita en lengua catalana: «Después continuaremos creciendo y nos hemos marcado el objetivo de que en junio de 2026 podamos estar en torno al 60%». Según su propia estimación, condiciona el resultado total «en función de los recursos y capacidades de producción que tengamos en el centro de Sant Cugat». Sin resintonizar nada, y a la espera de un nombre comercial adecuado, el presidente avanza que «el nuevo canal será La 2 que actualmente se ve en Cataluña», en la que la programación en catalán irá en aumento. Además, cree que «no tiene sentido doblar al catalán. Hemos de adaptar los contenidos a donde se van a consumir, y más en este caso, donde hay una lengua propia como el catalán». Incluso la nueva cadena tendrá un site específico en la plataforma de RTVE Play. El centro de Sant Cugat será el germen y el centro logístico que «se encargará de la producción de contenidos en catalán, pero también servirá como plataforma de pruebas» de programas que luego podrían pasar al español. En las respuestas apuntó a sus compromisos para hacer «un doblaje de los contenidos infantiles de catalán, vasco y gallego». Esta iniciativa se lanzará el 11 de septiembre, coincidiendo con la Diada y estará dirigida por el periodista Oriol Nolis.

Eurovisión

En una segunda entrega, López sigue insistiendo en que las nuevas apuestas que ha lanzado desde su nombramiento le hacen sentirse «orgulloso» y ya planea cambios para el programa de Broncano en el prime time. En cuanto al fracaso y cancelación de «La familia de la tele», a la que defendió en el Congreso en mayo, cuando no estaba convencido de que le fuera mal y sentenció «prefiero equivocarme a no intentarlo», confiesa que la tele es eso: «Probar, arriesgar y cuando algo no funciona, se saca un aprendizaje». Finalmente, admite que «no hemos acertado» con el formato y el programa «lo ha hecho todo para intentar entretener» y acusa de tener detrás «mucho prejuicio»: «Cuando hemos visto que, efectivamente, el programa no tenía cabida dentro de la tele pública, lo hemos suprimido».

La siguiente cuestión a tratar fue el Benidorm Fest y la mala posición conseguida por la cantante Melody en Eurovisión, sobre lo que ha querido explicar que han tomado una primera medida de la cita alicantina al «cambiar sus bases», elegir nuevo director artístico y un nuevo comité de selección de canciones. Ejemplificó la labor en Basilea como un «gran trabajo del equipo de RTVE, tanto de su jefa de delegación, Ana María Bordas».

En cuanto a la controversia que persigue a la Corporación, su presidente afirma que RTVE siempre está en el punto de mira «en el ámbito político», y cree que hay «otras inquietudes» que emanan de agentes o personas «que ven el papel mucho más relevante y activo que está teniendo TVE dentro del mercado audiovisual». Y calificó de «valiente, identificable y necesaria» la oferta de RTVE, «que no tiene por qué aceptar la ciudadanía al 100%».