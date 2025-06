Movistar Plus+ lanza dos nuevos canales de cine en julio

Los usuarios de Movistar Plus+ están de enhorabuena, ya que la televisión de pago más importante de nuestro país ha añadido en este próximo mes de julio dos nuevos canales especializados en grandes éxitos del séptimo arte en estas dos categorías: wéstern y vacaciones. Este verano, Movistar Plus+ vuelve a apostar por una programación variada y pensada para disfrutar en compañía con el regreso del canal Vacaciones por M+, disponible del 10 de julio al 7 de septiembre en el dial 15. La propuesta incluye más de 100 contenidos, entre películas, series, documentales y conciertos, para todos los públicos. Los espectadores podrán descubrir nuevos mundos y épocas sin salir de casa gracias a títulos como 'Rescue: Hi-Surf', 'Buffalo Kids', 'La canción del mar' o 'One, Zoo, Three'. También habrá espacio para clásicos familiares como 'Tiburón', 'Matilda', 'Solo en casa' o 'Eduardo Manostijeras', así como para grandes éxitos recientes como 'Bitelchús, Bitelchús', 'Venom: El último baile' y 'Cualquiera menos tú'. Además, se emitirán conciertos de Taylor Swift, Lola Índigo, Estopa y David Bisbal, junto a comedias españolas como 'Al otro barrio', 'Un lío de millones' o la inolvidable 'Aquí no hay quien viva'. Además, del 17 de julio al 31 de agosto, Movistar Plus+ también activará un canal especial en el dial 18 para rendir tributo al género del wéstern, una de las grandes señas de identidad del cine clásico. Esta programación temática incluirá títulos legendarios como 'El hombre que mató a Liberty Valance', 'Solo ante el peligro', 'El bueno, el feo y el malo' o 'El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford'. La oferta abarca desde el wéstern clásico hasta el crepuscular, incluyendo también el popular espagueti wéstern. Como complemento, la periodista Cristina Teva presentará un programa especial junto al crítico Carlos Boyero, con quien recorrerá un poblado del lejano Oeste para analizar las claves del género, sus personajes icónicos y sus directores más influyentes. Una propuesta que combina cine, historia y nostalgia en un recorrido épico por la esencia del Oeste cinematográfico.

Una apuesta por la alta definición

Movistar Plus+ da un paso más en su apuesta por la alta definición y, a partir de la temporada 2025-2026, emitirá todos los partidos de LaLiga EA Sports incluidos en su catálogo a través de un nuevo canal en calidad HD HDR 1080p. Este formato sustituye al anterior canal UHD, que hasta ahora solo ofrecía encuentros del Real Madrid y el FC Barcelona. Con esta mejora, los aficionados de los 20 equipos de Primera División (incluido el recién ascendido Real Oviedo) podrán disfrutar de una experiencia audiovisual mucho más inmersiva, con mayor profundidad de color, mejores contrastes y una calidad de imagen cercana a la del cine. Por último, Movistar Plus+ continúa avanzando en su objetivo de ofrecer todos sus canales en alta definición, reforzando así su compromiso con una experiencia televisiva de mayor calidad para sus usuarios. Hace una semana contamos que dos nuevos diales están en proceso de actualizar su señal: BBC World News y CNN International, que hasta ahora solo estaban disponibles en calidad estándar (SD). Aunque ya formaban parte de la oferta televisiva de la plataforma, no era posible verlos en HD a través del decodificador. Además, Movistar Plus+ confirmó la semana pasada la incorporación de la alta definición del canal Baby TV a su parrilla de canales, un paso más en su apuesta por ofrecer todos los contenidos en HD. Este canal infantil, propiedad de The Walt Disney Company, destaca por su programación educativa y entretenida, pensada para niños en edad preescolar.