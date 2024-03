Adelanto: Esta noche en 'Hermanos' Orhan recibe una cuchillada por proteger a Ömer

En el capítulo de ayer de 'Hermanos', lo más visto de la noche del lunes frente a 'Supervivientes' y 'Baila como puedas', Sarp le dijo a Ömer que su novia sabía cómo murió Kadir. Ambos discuten y Ömer le agarró del cuello, momento en el que Süsen confesó que ella vio el accidente de Kadir y que fue Melisa la culpable.

Cuando Doruk se enteró se quedó impactado ya que no podía creer que sus padres le ocultaran algo así. A continuación, llamó a Akif roto de dolor, perdió los nervios conduciendo y tuvo un accidente que le costó la vida. Finalmente, Asiye, muy afectada por la muerte de Doruk fue al cementerio, donde se encuentró a Akif apuntándose con una pistola a la sien para suicidarse.

Esta noche, a partir de las 22 y 45 en Antena 3, se estrena un nuevo capítulo de la exitosa serie turca. En este, Asiye no es capaz de olvidar a Doruk ya que se acuerda de él constantemente y llora su pérdida junto a Nebahat. Paralelamente, Ömer no puede ni ver a Süsen puesto que no puede aceptar que le traicionara con algo tan grave como la muerte de su hermano.

Akif, por su parte, quiere meter en su vida al chico que le salvó de la muerte. Además, Aybike escucha que Ayla mató a la madre de Elif. Finalmente, un compañero de trabajo de Ömer discute con él e intenta apuñalarle, pero Orhan se pone en medio y le clava el cuchillo a él.