Amazon Prime Video estrenará la ambiciosa serie de gladiadores encabezada por Anthony Hopkins

Amazon Prime Video ofrecerá en su catálogo en 2024 la emocionante serie histórica titulada 'Those About to Die', bajo la dirección del renombrado cineasta Roland Emmerich (conocido por 'Moonfall', 'Independence Day' y 'Godzilla'). "Ave, Caesar, morituri te salutant", de ahí el título, es la frase que los gladiadores dirigían al César antes de cada combate.

Inspirada en los libros de no ficción de Daniel P. Mannix, la serie contará con 10 episodios y sumergirá a la audiencia en el impresionante, complejo y corrupto mundo de las carreras de carruajes y las luchas de gladiadores en la antigua Roma.

El elenco de la serie está encabezado por el galardonado actor Anthony Hopkins, quien interpretará al Emperador Vespasiano. También se unen al elenco talentosos actores como Iwan Rheon ('Juego de tronos'), Tom Hughes ('The English'), Sara Martins ('No se lo digas a nadie'), y Jóhannes Haukur Jóhannesson ('Juego de tronos').

La trama de 'Those About to Die' nos lleva al año 79 d.C., a la ciudad más rica del mundo, Roma, donde la población romana se mantiene bajo control mediante comida gratuita y espectáculos impresionantes, como las carreras de carruajes y las luchas de gladiadores. La serie explorará el mundo de los juegos, un lugar caracterizado por la sed de sangre, la codicia por el dinero, la ambición de poder y la corrupción.

Las famosas carreras en el Circus Maximus están en manos de cuatro facciones aristocráticas: Azul, Roja, Blanca y Verde, cuyas acciones son el bien más valioso de Roma. A medida que el público demanda entretenimiento más sangriento, se construirá el legendario Coliseo para los combates de gladiadores y animales, llevando el mundo de las apuestas a un nuevo nivel.

Esta serie, producida por los estudios AGC, fue encargada por High End Productions, una colaboración reciente entre Herbert G. Kloiber y Constantin Film, junto con el servicio de streaming Peacock.