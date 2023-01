Anthony Hopkins y su mensaje sobre el alcoholismo

A sus 85 años, Anthony Hopkins se ha convertido en toda una estrella en Tik Tok. Si en 2020 sorprendía a sus seguidores al proponer un reto a Sylvester Stallone y a Arnold Schwarzenegger, también causa sensación con sus peculiares bailes.

Uno de ellos lo usaba, con gorro de Santa Claus incluido, para felicitar la Navidad a sus seguidores hace pocos días. “Naciste libre. Sé libre. Felices vacaciones”, era el mensaje con el que acompañaba las emotivas imágenes.dad. (Instagram/@anthonyhopkins)

Igualmente celebrado, pero esta vez por su mensaje ha sido su vídeo sobre el alcoholismo. Si bien ha empezado aclarando que no pretendía con el mensaje ser pesado sino ser útil para los que están luchando contra esta adicción, contra la que el luchó hace algunas décadas.

“Soy un alcohólico en recuperación, y a vosotros ahí fuera, sé que hay gente luchando en estos tiempos de cancelación, odio y ausencia de compromiso, de niños acosados”, dijo el actor, que lleva casi cinco décadas sin probar una gota de alcohol. “A estos les digo: sed amables con vosotros mismos. Sed amables. Manteneos fuera del círculo de toxicidad con la gente si os ofenden. Vivid vuestra vida. Sentíos orgullosos de vuestra vida”.

“Pero no me di cuenta de que era un tipo de enfermedad, mental, física, emocional, llamada alcoholismo o adicción”, explica. “No soy un experto en drogas. No soy experto en nada. No sé nada, excepto que he encontrado una vida en la que nadie me acosa”, concluye Hopkins.