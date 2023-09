AMC SELEKT y sus 1.000 estrenos exclusivos a la vista en lo que queda de año

El FesTVal de Vitoria arranca en su XV edición y lo hace a lo grande. Es por eso que AMC SELEKT, la oferta de los 14 canales de AMC Networks International que llega a más de seis millones de hogares, ha presentado en este espacio las novedades que nos esperan en este 2023 con una programación apabullante. Así lo avalan los números. “De aquí a final de año, AMC SELEKT aumentará su volumen de contenidos con 14 estrenos diarios: tres nuevas series cada semana, cinco estrenos de cine al día, 30 estrenos documentales exclusivos cada semana y 25 estrenos de estilo de vida semanales. Más de 1.000 estrenos exclusivos que llegarán a seis millones de hogares”, ha contado Manuel Balsera, director general de AMC Networks International para el sur de Europa.

Incidió Balsera en el peso específico que tiene el cine dentro de la compañía y en los seis verticales con los que cuentan, que permite hablar de cinco estrenos al día. El cine es otra de las grandes apuestas, con estrenos en primicia como ‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’ o ‘Alone Together’ y una oferta de películas para todo tipo de públicos que abarca desde grandes taquillazos (‘Titanic’) a clásicos de siempre (‘Desayuno con diamantes’), pasando por sagas populares (‘Harry Potter’), cine premiado (‘La mejor oferta’), iconos del cine español (‘Amanece que no es poco’) o el mejor terror (‘Annabelle Comes Home’).

Series

En el caso de las series, hay que prestar especial atención a la saga de zombis más famosa de la historia de la televisión porque llega el esperado punto y final a uno de sus capítulos de mayor éxito: ‘Fear the Walking Dead’. El canal de televisión AMC estrena en exclusiva el 23 de octubre los últimos capítulos de la ficción, sigue narrando la lucha de supervivencia de sus protagonistas y los problemas que se encuentran por el camino.

Además, la serie sobre bucles temporales ‘The Lazarus Project’ regresará en AMC con una segunda temporada. El reconocido actor Paapa Essiedu da vida al protagonista de esta producción, el agente George del equipo Lazarus, quien buscará redimirse y recuperar la confianza de sus amigos y el amor de su vida en una lucha contrarreloj para evitar la destrucción de la humanidad y asegurar su futuro.

La cadena anunció que estrenará tres series cada semana.

La compañía también ha desvelado los principales lanzamientos de sus servicios de streaming AMC+, Historia y Actualidad, El Gourmet y Planet Horror.

Documentales

En el terreno de los documentales, AMC SELEKT se vuelca con las superproducciones con títulos como ‘Conquistadores’ o ‘Islas: laboratorios de la naturaleza’, aborda sucesos mediáticos a través de ‘Reeva y el caso Pistorius’ y el especial ‘Sexo, secretos y poder’ y pisa el acelerador con el estreno en exclusiva de la nueva temporada de ‘Top Gear’. La apuesta por el estilo de vida la lideran formatos de producción original como ‘Me voy a comer el mundo’, ‘Los tips de la Ordenatriz’, ‘Reforma sin obra’ y la nueva temporada de ‘Escuela Canal Cocina’ y rostros famosos como Michael Palin y Jamie Oliver, que visita España en ‘Jamie Oliver en el Mediterráneo’.

Por su parte, los servicios de streaming de AMC Networks International preparan una serie de estrenos exclusivos para ampliar sus catálogos. AMC+ suma un nuevo spin off al Universo TWD con el lanzamiento de ‘The Walking Dead: Daryl Dixon’, Historia y Actualidad rememora importantes conflictos bélicos en ‘Guerras secretas al descubierto’, El Gourmet se deleita con ‘El queso, una historia de amor’ y Planet Horror estrena cada jueves un nuevo título centrado en el terror.

El cine merece un capítulo aparte.

DARK, apuesta por ‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’, una macabra película que convierte a los protagonistas de estos entrañables dibujos animados en psicópatas sedientos de sangre. Además, Katie Holmes llega a SundanceTV de la mano de ‘Alone Together’, un drama romántico dirigido y protagonizado por la popular actriz que conecta a una pareja de desconocidos en un Airbnb tras el estallido de la pandemia.

Por su parte, el canal de televisión XTRM estrena en primicia en España el thriller de acción ‘No hay Santos’, protagonizado por Paz Vega y con guion de Paul Schrader (‘Taxi Driver’); y ‘90 minutos’, ‘Caza en la noche’ y ‘Operación Seawolf’, tres películas protagonizadas por el célebre actor Dolph Lundgren (Ivan Drago en ‘Rocky IV’) que se enmarcan dentro de un especial que el canal dedica a su figura en noviembre.

Canal Hollywood celebra en octubre su 30º aniversario con una programación repleta de taquillazos que incluye tan títulos variados como ‘Titanic’, ‘Sherlock Holmes’ o ‘Los Juegos del Hambre. Una barbaridad de contenido para ir desgranando poco a poco y para todo tipo de paladares.