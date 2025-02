La comedia policial que no te puedes perder si tienes Netflix

Netflix ha adquirido los derechos de una de las comedias de culto de este siglo, uno de los primeros papeles de Margaret Qualley en el séptimo arte (la rompedora coprotagonista junto a Demi Moore en "La Sustancia") y que te lo pasarás de miedo gracias a un dúo protagonista de alto quilate por los actores que participan en él. Un películón de menos de dos horas de duración (116 minutos), "Dos buenos tipos".

Comedia de culto

Ambientada en el vibrante y caótico Los Ángeles de 1977, "Dos buenos tipos" ("The Nice Guys") es una película que combina el mejor cine negro con una comedia irreverente y acción trepidante. Dirigida por Shane Black, la cinta nos sumerge en la historia del detective privado Holland March (Ryan Gosling) y el matón a sueldo Jackson Healy (Russell Crowe), dos hombres completamente opuestos que se ven obligados a unir fuerzas para resolver la misteriosa desaparición de una joven vinculada a la industria del cine para adultos. Lo que comienza como un caso aparentemente sencillo se transforma en una conspiración peligrosa que pone sus vidas en juego, enfrentándolos a asesinos profesionales y a una trama de corrupción mucho más grande de lo que imaginaban.

La película brilla gracias a la brillante dirección de Shane Black, quien tras su éxito con "Iron Man 3" retomó una idea de guion que había comenzado a desarrollar en 2001. Su amor por las novelas de detectives se ve reflejado en la historia, que bebe del cine noir pero con un enfoque fresco y desinhibido. La química entre Gosling y Crowe es uno de los puntos fuertes del filme, logrando una dinámica explosiva y divertida donde el humor y la acción se entrelazan de manera magistral. A pesar de no haber sido un gran éxito en taquilla, "Dos buenos tipos" ha ganado un estatus de culto con el paso del tiempo, siendo considerada una de las mejores comedias de acción de los últimos años, a pesar de que no le fue muy bien taquilla (71.261.763 costando 50 millones).