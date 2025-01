"La Sustancia" aterriza en un Movistar Plus+ rendido al renacer de Demi Moore

"La sustancia" es una de las películas del año sin ningún tipo de duda. Una body horror movie que ha fascinado y horrorizado a partes iguales a críticas y público, con una ovación de 13 minutos en Cannes que supuso el regreso triunfal de Demi Moore. Para conmemorar su último Globo de oro y como antesala de los premios Oscars, donde parte como gran favorita para llevarse la estatuilla dorada, Movistar Plus+ le ha dedicado un dial especial a la actriz nacida en Roswell (Nuevo México), que a los 62 años ha demostrado su valía dentro del séptimo arte: "el renacer de una diva".

Rendidos al renacer de Demi Moore

La televisión de pago más importante de nuestro país añade este próximo 31 de enero a su catálogo de contenidos "La sustancia", para que todos los clientes de Movistar Plus+ puedan disfrutar de esta magnífica película de 2024, que no ha parado de recibir premios durante las últimas semanas. Además, Demi Moore se adueñará del dial 18 de la televisión de pago desde el próximo 23 de enero hasta el 9 de febrero con el nuevo canal "Estrellas: Demi Moore por M+", en el cual se emitirán en bucle las mejores películas de la actriz que además se encuentran bajo demanda en Movistar Plus+, como "Ghost", "La teniente O'Neil" o "Qué pasó anoche", entre otros tantos largometrajes de la actriz estadounidense.

"La sustancia" ha provocado un giro de 180º en la carrera de Demi Moore, con su posible primera nominación al Oscar y tras ser galardonada en los Globos de Oro tras su tercera nominación. Tras ser "humillada" en más de una ocasión por los premios Razzies, la intérprete se reinventa demostrando que la edad es simplemente un número, que se puede seguir dando guerra siendo una mujer de avanzada edad, aunque a más de uno y una les gustaría lucir así con 62 años muy bien llevados por parte de Moore.

Las películas disponibles en el dial 18 y bajo demanda de Movistar Plus+