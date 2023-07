Daniel Radcliffe dice ''no'' a participar en la serie de 'Harry Potter'

A principios del mes de abril saltaban las alarmas al saber que la famosa escritora, J. K. Rowling daba luz verde a una serie sobre ‘Harry Potter’. La británica estuvo negociando con la productora y distribuidora Warner Bross llegando a un acuerdo. Para aquellos que han seguido las aventuras del joven Potter, esta noticia supuso una alegría al saber que el universo de Hogwarts seguiría continuando durante bastantes años más.

Tres meses después, el actor que daba vida al joven mago se ha pronunciado a ComicBook sobre si participará en esta nueva entrega. A pesar de su negativa, el actor británico ha dejado claro que quiere pasar el testigo a las nuevas generaciones permitiendo que vivan lo que él y el resto de sus compañeros vivieron.

Hermione, Ron y Harry Potter, interpretados por Emma Watson, Rupert Grint y Daniel Radcliffe, respectivamente larazon

"Según tengo entendido, están intentando empezar de cero y estoy seguro de que quien lo esté haciendo querrá dejar su propia marca y probablemente no quiera tener que descubrir cómo conseguir que el viejo Harry haga un cameo en algún momento", eran las palabras de Radcliffe. "Por tanto, definitivamente no estoy buscándolo de ninguna manera. Pero sí les deseo, obviamente, toda la suerte del mundo y estoy muy emocionado por pasar la antorcha, pero no creo que sea necesario que la pase físicamente", concluía.

Con estas palabras se confirma que Daniel Radcliffeno estará en la ansiada serie por lo que si él no participa no tendría sentido que el actor Rupert Gring y la actriz Emma Watson, quienes dan vida a Ron Wesley y Hermione Granger, estuvieran.

Hedwing, la lechuza de Harry Potter warner

¿Cómo será?

A pesar de que el casting aún no está formado y se espera que la serie llegue entre 2004 y 2026, una de los temas a tratar sería el dividir la saga entera en temporadas. La idea es seguir siendo fiel a los libros con un cambio muy notable: en vez de ocho temporadas podrían ser diez debido a que el propósito de la serie es alargarla durante diez años.