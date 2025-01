Eddie Redmayne y Úrsula Coberó: «La serie tiene el ADN de Chacal, pero es una obra completamente nueva»

Eddie Redmayne y Úrsula Corberó tienen una hermosa historia de amor y secretos en la pantalla en el éxito de SkyShowtime, «Chacal», serie basada en el libro de Frederick Forsyth. Pero un asesino a sueldo internacional y una mujer casera de España tienen difícil una vida juntos en una trama que mezcla intriga, acción, mentiras y traiciones. La ficción ya ha sido renovada para una segunda temporada. Hablamos con los actores sobre sus interpretaciones y las implicaciones personales de ponerse en la piel de esta atípica pareja.

¿Qué es lo que les llamó la atención al recibir el guion?

Úrsula Corberó: Creo que a los dos nos pasó un poco que los guiones estaban muy bien escritos. Eran un poco como una droga: de esas cosas que empiezas a leer y ya no puedes parar. El ritmo era con bastante adrenalina y tenía algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver con este tipo de género de espionaje. Me pareció muy interesante. No conocía mucho sobre el Chacal de antes, porque me pilla un poco en otra generación. Bueno, da igual, no tengo excusa. Algo que sí me llamó mucho la atención es ver en ese tipo de género un personaje súper frío y calculador que casi hace todo sin esfuerzo. Teniendo además una vida paralela. Me pareció muy interesante el hecho de que me estuvieran ofreciendo a mí formar parte de esa mundo paralelo que lo humaniza tanto a él; me pareció novedoso.

Eddie Redmayne: Encontré el guion muy convincente. No dejaba de sorprenderme. Sólo quería de alguna manera, saber lo que pasó. Y desde el punto de vista de un actor, sentí como un entrenamiento de cuerpo completo los primeros 20 minutos de la apertura de la serie. Estaba como, ¡wow! Eso sería un reto para el final del episodio 1 en el que nuestros personajes se encuentran, y yo dije «oh, Dios mío, hay toda esta otra historia». Ser capaz de jugar diferentes facetas.

Úrsula, su personaje es una mujer sencilla, pero en ocasiones parece más peligrosa que Chacal.

¿No crees que estás influido por mis anteriores papeles? Por un lado me sentí muy atraída por hacer un personaje completamente distinto a los que estoy acostumbrada a hacer. Pero por otro lado dije, ¿qué hago? O sea, voy a interpretar a un ama de casa... Estaba faltando un poco de motivación; necesito saber. El personaje, cuando me empiezan a llegar los primeros guiones, estaba un poco cancelado en ese sentido, y no terminaba de entender muy bien, por qué me estaban llamando a mí para hacer esto. Después me di cuenta de cuál era el arco del personaje. Pero eso es interesantísimo: la estaba juzgando, simplemente porque yo no soy así. Tengo muchas aspiraciones en la vida, y muchas metas profesionales, pero la estoy juzgando. Y es una tía que empieza a encontrar su fuerza y su verdadero potencial y la capacidad de supervivencia que tiene a raíz de lo que pasa. Estaba intentando siempre, que fue una de las cosas más difíciles, navegar un poco en el personaje. Estaba en la tía complaciente y poco necesitada. Y eso no significa que no se pueda ser una mujer con garra, con fuerza. Dije, hostia, hay un bonito mensaje detrás. Nunca es demasiado tarde para encontrar tu verdadera fortaleza.

Eddie, ¿se parece más a Chacal o a su alter ego Charles?

Me gusta pensar que estoy más cerca de Charles, pero no demasiado. Es irreal. Sería un poco inquietante si dijera lo primero, pero reconozco una cualidad obsesiva en lo que hago, y a veces me encanta mi trabajo, pero a veces me parece demasiado. Y tal vez voy a parar; voy a ser más feliz. Pero creo que hay una adicción allí, una obsesión que tiene en esta serie. Me he ido, está hecho. Voy a terminar después de este trabajo, pero no puedo ver a Chacal viviendo simplemente pasando el rato en su hermosa villa todo el tiempo. Creo que eso también es una compulsión.

Frederick Forsyth estuvo en el preestreno en Londres, ¿habló con él?

Eddie. La única vez que coincidí con él fue en el estreno en Londres, y fue muy generoso y amable.

¿Hasta que punto es fiel la serie a su obra?

Eddie: La serie está hecha por personas que sienten un gran amor por su libro y por la película original, y que han tomado su ADN. Pero es una obra completamente nueva. Lo que me gustó, como alguien que adora el libro y la película, es que parecía tan lejana que resultaba completamente nueva. Pero conserva algunas de esas cualidades en el ADN que eran parte integral del libro original. A modo de huevo de Pascua del libro original. Con líneas directas del libro, y citas fílmicas de las películas originales. Así que creo que está hecho con amor.