«Chacal»: cuando matar es elegante

En perfecto alemán un empleado de la limpieza ultima los preparativos para acudir a su puesto de trabajo en una gran compañía de Múnich. Repite una y otra vez como un mantra frases coloquiales para acabar observándose en un espejo. EN el momento en el que se dirige a la puerta vemos que la misma persona yace muerta en su propio sofá. Así de misterioso es el comienzo de «Chacal» («The Day of the Jackal»), la nueva superproducción de SkySHowtime Original que se estrena hoy en la plataforma, protagonizado por Eddie Redmayne, Lashana Lynch y Úrsula Corberó, y que recupera al personaje protagonista de ls novela de 1971 de Frederick Forsyth.

La serie, creada por Ronan Bennett, y dirigida por Brian Kirk y Paul Wilmshurst , y que consta de 10 capítulos recupera la historia de El Chacal (Redmayne), un escurridizo y solitario asesino sin rival que se gana la vida trabajando para el mejor postor. Sin embargo, tras su último asesinato, su camino se cruza con el de una tenaz agente de inteligencia británica (Lynch), que empieza a seguirle la pista en una emocionante persecución a través de Europa, dejando un rastro de destrucción a su paso. Nuestro protagonista es elegante, metódico, frío y calculador y en ningún momento le veremos temblar, lo que hace impresionante la interpretación de Redmayne, al que casi ni oímos respirar en las secuencias más tensas de la trama. SU profesionalidad comienza cuando recibe un encargo por valores que tienen más de seis cifras, y su dominio de los idiomas y del disfraz, le hacen prácticamente invisible. Sin embargo, un encargo de un líder prominente europeo le coloca en la mira de una tenaz agente del MI6 británico, Bianca Pullman (Lynch), que tira de la madeja poniendo su propia credibilidad durante el proceso. El espectador podrá acompañar al asesino a sueldo por paisajes europeos de ensueño y grandes capitales políticas y geográficas, con cambios de coches, trenes y todo tipo de vehículos mientras los agentes de la ley solo pueden sentarse a esperar su próximo golpe, que nunca sabrán cuándo y dónde será. Es un auténtico placer ver a Redmayne ganarse a pulso el protagonismo de la ficción y creando a su alrededor ese halo de misterio y profesionalidad elegante más propia de los buenos de las películas.

Sin buenos ni malos

Pero todo tiene su contrapartida, y la primera y única vez en los tres primeros episodios que hemos podido ver, en los que vemos bajar la guardia y sonreír a Chacal es delante de Nuria (Corberó), alguien en la vida personal y en el corazón de Chacal, totalmente inconsciente de quién es realmente, lo que complica la vida de nuestro asesino. La doblez a la que está acostumbrado deberá abrir una hoja más y eso puede hacer que todo se derrumbe. La serie juega hábilmente a dejarnos ver los asesinatos despiadados de Chacal, los intereses que se encuentran detrás, pero también que no se trata solo de una historia de buenos y malos, ya que en muchas ocasiones los papeles del ratón y el gato se invierten, cuando ambos están dispuestos a usar cualquier artimaña para conseguir sus objetivos. La cantidad de gente que se verá implicada en esta caza a vida o muerte confiere un ritmo de suspense y thriller en la que la plataforma ha puesto toda la carne en el asador. Para los amantes de la historia original y de las apuestas fílmicas (1973 y 1997), la serie conserva la esencia principal de la historia, pero con una estética y un planteamiento renovados que añaden nuevos hitos de espectacularidad a la ficción. No sin motivo el propio Forsyth estuvo implicado como asesor. No faltan los gadgets, los coches rápidos y las armas imposibles en una serie que mantendrá al espectador en vilo en las escenas de acción y los deleitará con carambolas de probabilidades de que algo salga mal entes de que todo salte por los aires, que lo hace. Completan el reparto Charles Dance en el papel de Timothy Winthrop, Richard Dormer como Norman, Chukwudi Iwuji como Osita Halcrow, Lia Williams como Isabel Kirby, Khalid Abdalla como Ulle Dag Charles, Eleanor Matsuura como Zina Jansone, Jonjo O’Neill como Edward Carver, Nick Blood como Vince, Sule Rimi como Paul Pullman, y Florisa Kamara como Jasmin Pullman.

Renovación como garantía del éxito de la apuesta

►Tras su exitoso estreno en Estados Unidos, la serie ha recibido luz verde para una segunda temporada por parte de Peacock, incluso antes de su estreno en nuestro país. La producción consiguió en Rotten Tomatoes, un 84% de críticas positivas, mientras que en Metacritic ostenta una valoración de 72/100. Además, en sus mercados originales, Peacock y Sky, la ficción ha irrumpido con fuerza: lidera los rankings de visualización en la primera y ha batido récords de audiencia la segunda, donde acumuló más de tres millones de visualizaciones en su primera semana. Este éxito inicial la posiciona como una de las series de suspense más destacadas del año.