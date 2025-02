La delincuencia en el entorno digital es uno de los nuevos retos a los que nos enfrentamos como sociedad. De hecho, es cada vez más habitual encontrarnos con personas que hayan sufrido algún tipo de estafa, extorsión o robo a través de este ámbito. Por ello, el Grupo Atresmedia, con la colaboración de 100 Balas (TheMediapro Studio) ha decidido producir una serie documental denominada «La Red».

En declaraciones a LA RAZÓN, Francisco Jiménez, director de la serie, quiso incidir en una de las motivaciones para llevar a cabo esta iniciativa: "Uno de los objetivos principales de este proyecto, tanto para la Policía como para la propia cadena, es que esta serie enseñe al público a manejarse con estos problemas de ciberdelincuencia que cada vez son más frecuentes. En el programa, añadimos siempre que podemos algunas pautas de seguridad para el espectador como por ejemplo cómo utilizar el teléfono, qué hacer y qué no hacer con las aplicaciones, no pinchar el link que te viene por un sms porque te puede redirigir a una página fraudulenta o desconfiar de ofertas desorbitadas y de trabajo, entre otras". Además, el director español pone el foco en lo habitual de estos casos entre la sociedad: "Sabemos que cualquiera puede ser víctima de una estafa. No por estar más formado tienes menos posibilidades de caer en la trampa. Queremos evitar que mucha gente sufra estos problemas".

Un formato diferente

Por otro lado, una de las principales características que tiene esta serie documental es su formato. Está compuesta por seis capítulos en los que se aborda un caso principal y dos secundarios. "Nos parecía que mezclar las tres historias era interesante, aunque se pueda poner en riesgo que el espectador se pierda. Creo que finalmente no se pierde, gracias a la realización del programa", explica el director. Además, añade: "Pensamos que contar una historia de manera lineal era menos atractivo para el espectador que contar una parte, dejarla en alto y entrar con otra historia. Y ver esa parte que se ha dejado en alto más adelante. De esa manera, yo creo que engancha más que si es una historia lineal y luego otra completa".

Igualmente, ha querido resaltar la importancia de la selección de los sucesos que se abordan en los capítulos: "Se trata de elegir casos que sean atractivos desde el punto de vista televisivo y que se puedan contar de manera interesante. No basta con que el Policía cuente cómo va la operación, tienes que verla. Es necesario que se puedan recrear y que entren por los ojos. Tampoco queríamos poner tres estafas o tres suplantaciones de identidad en el mismo episodio. Preferíamos que haya en cada uno tres tipos diferentes de delito y que no se parezcan entre sí para que se diferencien y sea más completa la oferta que se hace en cada uno".

Cartel oficial de la serie "La Red" Atresmedia

En cuanto a las imágenes que aparecen en los casos emitidos en la serie, Francisco Jiménez fue muy claro al respecto: "En algunos casos, sí que hay documentación gráfica de la Policía para apoyar las historias. Como, por ejemplo, las entradas y registros de los sitios. En otros, los hemos completado con recreaciones que hemos hecho". "No pueden contar todos los detalles de las respectivas operaciones porque eso es dar pistas a los ‘malos’. Los policías van contando cómo fueron sus investigaciones, cómo van avanzando...eligiendo las vías, descartando otras. Pero siempre hay algo que, evidentemente, no pueden contar porque desvelaría la clave", detalla sobre los contenidos de esta serie documental. Además, el director revela otro de los puntos fuerte de cada uno de los capítulos: "En la mayoría de los casos contamos con el testimonio de las víctimas. Ha sido un trabajo de redacción muy importante el conseguir que nos contaran sus experiencias".

Un trabajo exhaustivo

Antes de concluir la entrevista a LA RAZÓN, Francisco Jiménez quiso enfatizar en la importancia y la particularidad del trabajo de la Unidad Central de Ciberdelincuencia (UCC): "Me ha llamado mucho la atención su método de trabajo. Yo creo que mucha gente se piensa que su labor consiste en estar detrás de un ordenador todo el rato. Pero esto no es así. Hacen un importante trabajo de campo, se infiltran en las operaciones, hacen seguimientos, participan en las vigilancias, realizan intervenciones telefónicas e incluso, a veces, resuelven asesinatos. Son fundamentales porque cualquier delito de la vida real tiene su componente en el mundo digital".

Además, quiso poner en valor a sus profesionales: "Esta unidad policial es la gran desconocida. Nosotros queríamos conocer cómo trabaja, posiblemente, una de las unidades de la Policía Nacional más desconocidas. Barajan unas tipologías delictivas amplísimas porque tratan de fraudes, suplantación de identidad, estafadores del amor, timos...". "Tienen una formación excelente. Fíjese, el 40% de los miembros de esta unidad son ingenieros. Otra curiosidad es que la mitad de las jefas, son mujeres, empezando por su máxima responsable", puntualizó.