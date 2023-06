Estas son las cinco series LGTBIQ+ de Antena 3 que han dejado huella

Si hay una fecha en el calendario que todo el mundo apunta es el mes de junio. Este mes se ha consolidado como la fecha de la libertad del amor gracias al Orgullo LGTBIQ+ el cual se celebra el 28 de junio. Esta fecha promueve la tolerancia e igualdad de todas las personas cuyas orientaciones sexuales e identidades de género han sido reprimidas, discriminadas y marginadas a lo largo de la historia.

A lo largo del tiempo la orientación sexual siempre ha sido un tema que se ha tratado en proyectos audiovisuales, es por esto que mediante este artículo, que mejor que recordar aquellas series que han marcado un antes y un después en la vida de muchas personas además de provocar encariñarse con sus personajes y sus tramas amorosas.

'Aquí No Hay Quien Viva'

Una de las series emblemáticas por excelencia. El famoso edificio de la calle Desengaño 21, regaló durante sus 5 temporadas momentos imborrables. Paloma Cuesta, Belén López, Emilio Delgado, Vicenta Benito o Fernando Navarro y Mauricio Hidalgo, entre otros, fueron calando a la audiencia gracias a sus inquietantes aventuras en la comunidad de vecinos. Fernando y Mauri, interpretados por Adrià Collado y Luis Merlo, además de protagonizar a una pareja del mismo sexo causaron impacto de su relación entre los vecinos los cuales a pesar de no estar acostumbrados dieron naturalidad y humor regalando escenas míticas.

'Física o Química'

Para los más jóvenes. El instituto Zurbarán, como cualquier centro docente, reunía a un grupo de estudiantes que se encontraban en plena revolución hormonal y adolescente permitiendo mostrar una relación del mismo sexo de una manera temprana y natural. Fer y David, interpretados por Javier Calvo y Adrián Rodríguez, se convirtieron en la pareja favorita de todos los seguidores de esta serie sin importar su condición. Fue tanto el cariño que recogieron que el final de la serie provocó el malestar de muchos. Años después, con ‘Física o Química: El reencuentro’, muchos volvieron a reconciliarse con ella.

'#Luimelia'

El primer spin off de una novela de sobremesa, ‘Amar es para siempre’. La hija de Manolita y Marcelino, Luisita, conoce el amor en Amelia. En esta serie, ambas personajes no se conocen y son unas millennials en el año 2020 donde pueden tener la libertad de mostrarse tal como son sin tener miedo a la sociedad que les rodea, en comparación con sus vidas pasadas no recordadas.

'Veneno'

Si hay una de las personas más emblemáticas y reivindicativas de los derechos LGTBIQ+ esa fue Cristina ‘La Veneno’. Atreseries apostó por desarrollar una biopic del gran icono de los años 90. Basada en el libro de Valeria Vegas y dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo, ‘Los Javis’, esta serie muestra las dificultades a las que tuvo que enfrentarse durante toda su vida Cristina y como su manera de vivir causó un gran impacto en la sociedad y el colectivo.

'Las noches de Tefía'

Recién estrenada y muy ansiada. De nuevo Atresmedia, de la mano de Miguel del Arco, retrata la terrible experiencia y vivencia en los campos de concentración españoles en tiempos franquistas, entre los años 50 y 60, donde hombres tuvieron que pagar un castigo debido a su condición sexual a causa de la ‘Ley de vagos y maleantes’.

Más estrenos

A pesar de haber nombrado solo cinco series, entre otras se pueden encontrar ‘Vis a Vis’, ‘45 revoluciones’ o una de las grandes apuestas que está disponible en distintos países con sus versiones, ‘Drag Race’. Además ATRESPlayer informó a mediados de junio nuevas ficciones entre las que destacan la segunda y tercera parte de ‘Veneno’, ‘Vestidas de azul’ y ‘Piraña’, o la serie ‘Mariliendre’.