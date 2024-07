Los estrenos son para el verano

Todos los seres humanos debemos descansar durante el periodo vacacional para recuperar las fuerzas usadas durante el resto del año. Pero los estrenos de streaming no tienen esa necesidad y el periodo de lanzamiento de nuevas temporadas de nuestras series favoritas no hace parón durante los meses de julio y agosto. Aquí un pequeño resumen y calendario de lo que podremos ver en estos 60 días en las principales plataformas.

Julio

El mes de julio empieza pronto, con el estreno el martes día 2 del documental «Sprint: Los humanos más veloces» en Netflix. Al día siguiente Movistar Plus+ lanza una serie muy esperada «Boiling Point», spin-off en formato serie de la película del mismo nombre y nominada a cuatro BAFTA y creada por James Cummings, guionista de la película original. Chefs intentando superarse a sí mismos. El viernes 5 vuelve «Ley y Orden» a SkyShowtime con su temporada número 23 y también el estreno de «Las pelotaris 1926», una ficción sobre el poder de cuatro deportistas en una sociedad de hombres. El domingo 7 de julio Cosmo vuelve a la carga con el estreno de la nueva temporada de «Crímen en el paraíso», un clásico. El lunes Movistar Plus+ lanzará «La fiebre», una serie de seis episodios en la que un enfrentamiento entre un entrenador blanco y un jugador negro creará un cisma en el fútbol francés. El miércoles 10 de julio Apple TV+ estrena «Sunny», serie protagonizada por Rashida Jones sobre la vida de una americana en Kioto que recibe un regalo dudoso. SkyShowtime sube de nuevo el telón el 11 de julio para lanzar una de las sensaciones de la temporada, la ficción de Corea del Sur «Bargain» que promete descolocar por su trama. También el 11 llega a Filmin «Hasta que te mate», una historia real aterradora. En las vueltas memorables, los espectadores podrán ver la tercera temporada de «Vikingos: Valhalla» (11 de julio, Netflix), la séptima y última entrega de «El joven Sheldon» (18 de julio, Movistar Plus+) y la sexta y final de la sensacional «Cobra Kai) (18 de julio, Netflix). En los días siguientes de julio destacar el lanzamiento de «La dama del lago. (19), en Apple TV+; «Betty la fea, la historia continúa» (19), en Prime Video; la última entrega de «Élite» en Netflix (26 de julio) y el estreno el 31 del drama policial «Las Azules» en Apple TV+. Inciso: la serie documental «Laliga: más allá del gol» en Netflix (19).

Agosto

El mes de agosto también trae éxitos asegurados y nuevas ficciones. El jueves 1 de agosto Netflix estrena «Inestable», protagonizada por Rob Lowe y su hijo, John Owen Lowe. SkyShowtime lanza al día siguiente «Mr Bigstuff», una comedia sobre dos hermanos distanciados. El sábado 3 de agosto llega «Knuckles», miniserie de acción real basada en los personajes de Sonic. El 6 de agosto Vincent Lindon, Niels Schneider y Olga Kurylenko, llega a Movistar Plus+ «Sangre y dinero», basada en la historia real de la mayor estafa de la historia de Francia. Para los fans de los grandes éxitos días de infarto a partir del 8 de agosto con el estreno primero de la cuarta temporada de «The Umbrella Academy» en Netflix, la llegada de la tercera entrega de «Industry» (12) a Max y la esperadísima tercera temporada de «The Bear» a Disney+. No queremos dejarnos por el camino el estreno el día 9 de agosto de «Those About to Die» en Prime Video, con Anthony Hopkins de romano en esta serie dirigida por Roland Emmerich. También hay que apuntar en el calendario los estrenos de «Monomalo» en Apple TV+ (jueves 15), la vuelta de «Emily in Paris» para su cuarta temporada (15) en Netflix, el renacer de «Chucky» en Syfy para la segunda parte de su tercera entrega (jueves 22), también la segunda de «Pachinko» en Apple TV+ (viernes 23) y dos estrenos más de infarto. Por un lado en Disney+ la llegada de nuestro trío cómico favorito para la tercera temporada de «Solo asesinatos en el edificio» (martes 27 de agosto) y la segunda y esperadísima segunda entrega de «El señor de los anillos: Los anillos de poder» en Prime Video.