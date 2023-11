Los guionistas celebran el día de "Stranger Things" desvelando el comienzo de la última temporada

El 6 de noviembre de 1983, hace hoy 40 años, desaparecía en el pueblo de Hawkings, el joven Billy Byers. Su madre y sus amigos comenzaron una búsqueda que todo el mundo ha podido seguir a través de la serie de Netflix "Stranger Things". En conmemoración a tan señalada fecha de ficción se estableció el "Stranger Things Day" que este año tiene el aliciente del próximo estreno de la última temporada de la serie que ha marcado un antes y un después. Un día cómo hoy hablamos de lo que se sabe de la última entrega de la saga creada por los hermanos Matt y Ross Duffer.

Para celebrar este día las redes sociales se han llenado de contenido relacionado con "Stranger Things", y las cuentas oficiales también han querido sumarse. Así, Netflix España ha publicado una foto en X (ex Twitter) en la que se velos protagonistas principales en sus primeros días de rodaje, año 2016. "Así empezó todo. Feliz #StrangerThingsDay", dice el texto con la foto de Gaten Matarazzo (Dustin), Millie Bobby Brown (Once), Noah Schnapp (Will), Caleb McLaughlin (Lucas) y Finn Wolfhard (Mike).

La cuenta oficial de "Stranger Things" también está subiendo contenido sobre este día con imágenes del equipo creativo y recuerdos sobre el primer episodio de la serie. Por si fuera poco el perfil de Netflix en Tik Tok inició una transmisión en directo para visionar el primer episodio con los fans que quieran disfrutarlo de nuevo. Pero los seguidores de la serie van buscando novedades y en este día hay tres relacionado con la serie. El primero es que la andadura de la obra de teatro que hace de precuela de la serie, "The First Shadow", que estará ambientada en el Hawkins de finales de los años cincuenta, ya ha lanzado sus primeras y prometedoras imágenes. El resultado se podrá disfrutar desde este mes de noviembre en el Phoenix Theatre de Londres, donde se podrá conocer a nuevos personajes, como Patty Newby, hermana de Bob.

Y es que ya no falta nada para que conozcamos el desenlace del final de la serie, la quinta temporada. Según se sabe ya se han empezado ciertas labores de preproducción, y los guionistas se encuentran desarrollando las ideas para el final de la serie. El rodaje está pendiente de las negociaciones con la huelga en Estados Unidos. El segundo detalle es que la mismísima Winona Ryder ha confesado algo increíble. La actriz no tenía idea de qué era Netflix , o streaming, antes de registrarse para participar en la exitosa serie, reveló el director del programa. Ella comenzó preguntando: "¿Qué es Netflix? ¿Qué es el streaming? ¿Es como la televisión pero diferente?", recordó Levy durante una entrevista en el podcast Happy Sad Confused .

Y para terminar un regalo de los guionistas de la serie. El 'teaser' o lo mostrado del guion revela una escena bañada en oscuridad, en la que mientras el viento frío hace crujir los árboles, la voz de un niño tararea una canción que le es familiar a la audiencia. Lo que sugiere que la temporada podría abrir con un flashback, de uno de los personajes cantando, por ejemplo," Running Up That Hill" de Kate Bush. Este adelanto, que desata teorías entre los fans sobre su posible significado, apunta a que la trama podría tejerse en torno a referencias musicales nostálgicas, como ha sucedido en temporadas anteriores.