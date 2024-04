Hallan muerto al actor de "1923" Cole Brings Plenty, acusado de violencia doméstica

Mal desenlace para el actor de 27 años Cole Brings Plenty. Tras una semana desaparecido y varios días de intensa búsqueda, su cuerpo ha sido hallado sin vida en una zona boscosa. Las autoridades también le buscaban por varias acusaciones contra él entre las que destaca un supuesto caso de violencia doméstica. El intérprete había participado en varios capítulos de la serie precuela de "Yellowstone", "1923".

Todo comenzó hace un tiempo, el pasado 31 de marzo, cuando el departamento de Policía de Lawrence (Kansas) presentó una declaración jurada al fiscal de distrito por el arresto de Cole Brings Plenty después de un incidente el domingo por la mañana en un apartamento en Lawrence. Según la denuncia, "los oficiales respondieron a los informes de una mujer gritando pidiendo ayuda, pero el sospechoso huyó antes de que llegaran los oficiales. La investigación identificó a Brings Plenty y las cámaras de tráfico lo mostraron saliendo de la ciudad inmediatamente después del incidente, viajando hacia el sur por la autopista 59".

Tras el incidente, aparecieron "acusaciones de violencia doméstica", por lo que las autoridades limitaban la información a facilitar, aunque "The New Yorl Post" se sumaron otras acusaciones como "agresión doméstica agravada, ahogamiento de forma grosera, robo con allanamiento de morada agravado, robo, violencia doméstica o delito por motivos sexuales". Desde el momento de su huida pasó a ser un caso también de una desaparición. Por ello, el propio tío del actor, Mo Brings Plenty, quien también protagoniza "Yellowstone", recurrió a Instagram para lanzar un aviso de búsqueda con todos los datos disponibles y argumentando las dudas que rodeaban el caso.

"Queremos extender nuestro más sincero agradecimiento a todos los miembros de la comunidad que han contribuido con su tiempo, recursos y apoyo para ayudarnos a buscar a la persona desaparecida. Sus esfuerzos no han pasado desapercibidos y estamos realmente agradecidos por su cooperación y dedicación durante este momento difícil. Su ayuda ha sido invaluable y apreciamos la unidad y compasión mostradas por todos los involucrados en los esfuerzos de búsqueda. Gracias por unirse como comunidad para ayudar en nuestra misión de localizar y traer a la persona desaparecida a casa de manera segura. Sus esfuerzos colectivos han tenido un impacto significativo y estamos agradecidos por su continuo apoyo.

LO QUE NO SABEMOS Y SABEMOS

1. No sabemos, DE HECHO, que Cole estuvo involucrado en el incidente del que supuestamente formó parte.

2. No sabemos, DE HECHO, que Cole estaba detrás del volante o en su Ford Explorer 2005 cuando las cámaras lo captaron saliendo de Lawrence, KS, en la US 59.

3. Sabemos, DE HECHO, que Cole NO Salga "a la carrera" en CUALQUIER SITUACIÓN. No está en su carácter, a pesar de lo que la gente piense o diga. No vale la pena y él lo sabría.

Es importante que todos se abstengan de hacer suposiciones o especular en cualquier situación. Sacar conclusiones precipitadas sin información verificada no sólo puede dañar la reputación de las personas, sino también comprometer la integridad de nuestras investigaciones en curso. Comprometámonos todos a priorizar los hechos y respetar el debido proceso, defendiendo los principios de equidad y justicia para todos los involucrados. ¿No querrías esto si Cole fuera tu hijo, hermano, sobrino, primo... familia? Prioricemos los hechos, respetemos el debido proceso y defendamos los principios de equidad y justicia para todos los involucrados.

Desgraciadamente y aparte de las acusaciones, la oficina del sheriff del condado de Johnson, Kansas, compartió en un comunicado de prensa que los agentes fueron llamados a Homestead Lane aproximadamente a las 11:45 am del viernes en referencia a un vehículo desocupado. Las autoridades dijeron que estaban buscando en el área cuando “descubrieron a un hombre fallecido en una zona boscosa lejos del vehículo”, quien luego fue identificado como Cole. “Me entristece profundamente confirmar que mi hijo, Cole, ha sido encontrado y ya no está con nosotros. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos por las oraciones y pensamientos positivos que enviaron por Cole. También nos gustaría agradecer a todos los que vinieron a caminar a nuestro lado mientras buscábamos a mi hijo y nos brindaron los recursos que necesitábamos para ampliar nuestras áreas de búsqueda. Esta semana aprendí cuántas personas conocían la bondad del corazón de Cole y lo amaban”, escribió en Instagram Joseph, su padre. La publicación continuó: “Durante este momento increíblemente difícil, pedimos privacidad mientras procesamos nuestro dolor y averiguamos cómo seguir adelante. Sepa que lo apreciamos y apreciamos su comprensión”.

En 1996, Cole Brings Plenty (27 años), nació en Dakota del Sur, Estados Unidos. Es hijo de Jeanette (Jen) Red Bear y Joseph Brings Plenty Sr. Creció en Eagle Butte junto a su hermano Joseph Brings Plenty Jr. y su difunta hermana Kyla Mercy Red Bear, quien lamentablemente falleció el 8 de agosto de 2023. Cole Brings Plenty interpretó a Pete Plenty Clouds en "1923". Otros de sus trabajos fueron en "Hacia la frontera salvaje" (2022) y "Los grandes cuentos de Jim Bridger" (2024).