Las hazañas de una ministra en crisis

El martes 9 de abril, Filmin estrenará en España, la serie francesa «Bajo control», una comedia política que revela lo absurda que puede ser la diplomacia en un mundo donde, mientras todo se desmorona, los políticos siguen fingiendo que tienen todo «bajo control». Dirigida por Erwan Le Duc, la serie cuenta con la actuación destacada de Léa Drucker, conocida por su papel en «Custodia compartida» y «El último verano», entre otros.

«Bajo control» sigue la historia de Marie Tessier (interpretada por Léa Drucker,), la carismática líder de la ONG Médicos por el Mundo. Un día, mientras está en el baño, el Presidente de la República Francesa (Laurent Stocker) la llama para que sustituya, sin darle opción, al Ministro de Asuntos Exteriores. Recién asumiendo el cargo, Marie se enfrenta a su primera gran crisis: cinco europeos, incluyendo a dos franceses, han sido tomados como rehenes por un grupo de terroristas en el Sahel. Convirtiendo el problema en un asunto personal, Marie cruza rápidamente todas las líneas rojas e intenta dar la impresión de que todo está bajo control.

El coguionista Charly Delwart comenta: «Toda la política es una crisis perpetua. Quería contar el caos que hay tras esa imagen que todos tenemos en mente de rehenes liberados llegando a la base militar de Villacoublay en París. Sirve también para ver hasta qué punto las decisiones políticas afectan a nuestras vidas». A medio camino entre «Parliament», «Veep» y «El ala oeste de la casa blanca», Delwart combina excentricidad y naturalismo: «Muchas escenas están inspiradas en anécdotas que me contó un asesor del Quai d’Orsay (la sede del Ministerio de Exteriores). No se trataba de caer en el tópico toda la política está podrida, sino de entender la complejidad de sus funciones. Las paradojas que se dan en una situación de crisis como una toma de rehenes es una golosina para la ficción. Existe un principio de los políticos que dice así: cuánto menos sepan los ciudadanos, mejor podremos gestionarlo. Es el momento de mayor comunicación y, aun así, no se puede filtrar nada. (…) Esta contradicción se revela a través del lenguaje, que está plagado de trampas. Por ejemplo, me encantó esta frase de Pasqua: ‘Debemos aterrorizar a los terroristas’. En política, la elección de las palabras es tan importante como en literatura».