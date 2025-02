El hijo de Schwarzenegger, criticado por su papel en "The White Lotus"

La emisión de los capítulos de la tercera temporada de la serie "The White Lotus" ha tenido un estreno muy exitoso. De hecho, según los datos publicados, el día de su lanzamiento consiguió atraer a 2,4 millones de espectadores. Por tanto, logró superar los registros del estreno de las temporadas anteriores: un aumento del 57% en comparación con la segunda temporada en 2022, que tuvo 1.5 millones de espectadores. De la misma manera, también experimentó un salto del 155% con respecto al estreno de la primera temporada en 2021, que atrajo a 944,000 espectadores.

Uno de los actores que participa en este nueva entrega es el hijo del famoso actor estadounidense: Arnold Schwarzenegger. Una situación que siempre genera revuelo entre el gran público ya que muchas personas consideran que Patrick Schwarzenegger ha conseguido ese papel en la prestigiosa serie por ser familiar de quién es. Un tema que no le sienta bien ya que considera que "la realidad es bien distinta".

Críticas por nepotismo

El actor, que interpreta el papel de Saxton Ratcliff en la tercera temporada de la serie 'The White Lotus', concede una entrevista al medio The Sunday Times en la que aborda este asunto. "Sé que hay gente que dirá que sólo conseguí este papel por quién es mi padre", reconoce.

Además, puntualiza: "No están viendo que llevo más de 10 años en esto, dando clases de interpretación, representado obras en la escuela todas las semanas, que he trabajado en mis personajes durante horas y horas o los cientos de audiciones rechazadas a las que me he presentado. Por supuesto, es frustrante, y puedes quedarte encajonado, y piensas en ese momento, ojalá no tuviera mi apellido. Pero eso es un pequeño momento".

"Ni siquiera se lo dije a mi madre. No se lo dije a nadie porque pensaba: Da igual, todo el mundo va a participar en este programa. Tengo una mínima posibilidad de que me llamen", explica de manera sorprendente el joven actor. Una manera de justificar a los espectadores que este papel no lo ha conseguido gracias a su padre, Arnold Schwarzenegger.

Trayectoria profesional

De hecho, es necesario comentar que el hijo del reconocido actor estadounidense tiene actualmente 31 años y ya ha tenido varios papeles como actor en producciones de relevancia. Tras unas primeras actuaciones en películas cuando era un niño ('Un invierno en la playa' o 'Niños grandes 2', entre otras), su primer papel protagonista llegó con el romance juvenil 'Amor a medianoche'.

Posteriormente, es verdad que ha ido realizando más roles secundarios. Eso sí, también había tenido otra gran oportunidad dando vida a Luke Riordan: un aspirante a superhéroe del spin off 'Gen V' de la serie de Amazon Prime Video, 'The Boys'.