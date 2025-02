El lujoso hotel de Tailandia en el que se ha rodado la tercera temporada de "The White Lotus" de Max

La tercera temporada de "The White Lotus" traslada la serie a un exclusivo hotel en Tailandia, del cual ahora conocemos todos los detalles. La exitosa serie de HBO, creada, escrita y dirigida por Mike White, que gozó de buena acogida del público y de la crítica en sus anteriores ediciones, regresa con nuevos capítulos. En esta ocasión, los paisajes de Tailandia servirán de marco perfecto para los siguientes episodios que ofrecerán, según advirtió su creador, "una mirada satírica y divertida a la muerte y la religión y espiritualidad orientales".

Dado que la serie se desarrolla siempre en un lujoso hotel como escenario principal, en esta ocasión el que se ha elegido como set de rodaje en Tailandia ha sido el Four Seasons Resort Koh Samui. Este establecimiento de cinco estrellas, rodeado de vegetación tropical y mar azul, ofrece exclusivas villas de diferentes categorías de lujo en las que destacan sus terrazas con piscinas infinitas, sus amplios habitáculos, sus duchas al aire libre y todas ellas con inmejorables vistas al Golfo de Siam.

Vista de una de las habitaciones Cortesía

El Four Seasons Resort Koh Samui se construyó hace unos 18 años en el sitio de un antiguo huerto de cocoteros. El complejo cuenta con 71 habitaciones, incluidas 60 villas con piscina y 11 residencias privadas. Algunas de sus comodidades incluyen un "Secret Garden Spa", varios restaurantes y bares en el lugar, una piscina principal y un ring de boxeo de Muay Thai, según el sitio web de Four Seasons. Además del Four Seasons Resort Koh Samui, otras ubicaciones en Tailandia también aparecerán en la tercera temporada de "The White Lotus", incluyendo Anantara Lawana Koh Samui Resort, Anantara Mai Khao Phuket, Anantara Bophut Koh Samui y Rosewood Phuket.

El hotel también cuenta con un spa escondido en un exuberante jardín en el que poder someterse a tratamientos personalizados y terapias relajantes con expertos en bienestar. Ofrece la posibilidad de organizar diferentes excursiones como, por ejemplo, la que invita a explorar el parque marino nacional de Angthong en un yate de lujo en el que pasar la noche, haciendo paradas en diferentes islas para practicar esnórquel rodeado de peces mientras un chef de Four Seasons prepara las diferentes comidas, incluida una barbacoa por la noche en una playa privada.

Uno de los paradisíacos rincones Cortesía

Además del Four Seasons Resort Koh Samui, en la tercera parte de "The White Lotus" también aparecerá el hotel Anantara Mai Khao Phuket Villas. Este complejo turístico se encuentra en el extremo norte de la isla de Phuket, una larga franja de playa dorada rodeada por el parque nacional, en el que proponen lujosas jornadas que comienzan practicando yoga o muay thai a la orilla del mar al amanecer, navegar en un yate privado y regresar para tomar una copa al atardecer entre árboles y relajarse en el spa del santuario para terminar el día.

Las villas del Four Seasons Resort Koh Samui ofrecen diversas opciones, desde la Serenity Pool Villa con vistas al mar y piscina infinita privada, hasta la Family Pool Villa, ideal para parejas con niños pequeños, con piscina infinita privada y zona de dormitorio separada para los niños. También hay disponibles residencias de dos, tres y cuatro dormitorios con piscina, perfectas para grupos y familias grandes.

Vista de una de las villas del Anantara Mai Khao Phuket Cortesía

Marc Speichert, vicepresidente ejecutivo y director comercial de Four Seasons, declaró a FOX Business que el Four Seasons Resort Koh Samui, con su impresionante belleza natural y su rico entorno cultural, es el telón de fondo perfecto para la muy esperada tercera temporada de "The White Lotus". Tras las dos primeras temporadas, la compañía notó un aumento en el interés por viajar a Hawái e Italia, y ya están experimentando una respuesta similar para Tailandia. El interés en Koh Samui ha ido en aumento durante más de un año, con una fuerte aceleración en los últimos cuatro meses, no solo para su resort, sino también para las propiedades de Four Seasons en Bangkok, Chiang Rai y Chiang Mai.