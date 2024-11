Marvel pone fecha de estreno de su nuevo proyecto en Disney+

Marvel Studios está más caliente que nunca. La productora, basada en los personajes de cómics de Stan Lee y Jack Kirby, no ha parado de lanzar contenido promocional en estos últimos siete días, agitando el avispero de lo que será el futuro del Universo Cinematográfico de la compañía. Si hace unas semanas se reveló el calendario de 2025 en Disney+ y este fin de semana hemos tenido tráiler de dos de las tres películas que llegarán a los cines de la franquicia ("Capitán América: Un nuevo mundo" y "Thunderbolts*"), ayer fue el turno de la serie "What if…?", con el primer vistazo a la tercera temporada, capítulos y fecha de estreno, la misma mecánica con la segunda temporada.

Llegan los mutantes al UCM

En el reciente evento sobre la serie "What If…?", la gran sorpresa fue la revelación de que Tormenta, la emblemática integrante de los X-Men, aparecerá en la tercera temporada y, en un momento especial, demostrará que es digna de empuñar el mítico Mjolnir. Durante la presentación se proyectaron escenas inéditas donde se ve a Tormenta en acción, aunque aún no han sido publicadas oficialmente. Además, existen rumores de que Alison Sealy-Smith, quien interpreta al personaje en "X-Men '97", podría ser la voz de Tormenta en esta serie, aunque aún no hay confirmación oficial. Este episodio marca el debut de Tormenta en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), sugiriendo la existencia de los X-Men en universos alternativos, aunque no es la primera aparición de personajes mutantes en el MCU, ya que figuras de los X-Men han aparecido en películas como Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, The Marvels, y la próxima entrega de Deadpool. Junto a Tormenta, la temporada 3 de "What If…?" contará con personajes como Agatha Harkness, Monica Rambeau, Moon Knight, Visión Blanca, Bucky Barnes, Red Guardian y Kahhori.

La serie se estrenará el próximo 22 de diciembre en Disney+ y tendremos un capítulo por día hasta completar los ocho que componen esta tercera y última temporada de la serie de animación de Marvel Studios.