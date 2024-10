Marvel y Disney+ construyen 2025 más alla de su "Juego de Tronos"

En un pasado no muy lejano, Marvel Studios asombró al mundo con dos titánicos largometrajes de los Vengadores que fueron recibidos entre vítores por la audiencia y la crítica mundial. La compañía, perteneciente a Walt Disney Company, ha sufrido desde la pandemia en adelante varios problemas, no económicos, ya que es una de las grandes productoras audiovisuales que más dinero han recaudado en taquilla con éxitos palpables como "Deadpool and Wolverine", aunque sí han errado a nivel organizativo, sumiendo en un caos de contenidos entre las producciones que llenaban las salas de cine y las series que aterrizaban en Disney+. A partir de 2025 empieza una nueva forma de actuar, separando las líneas editoriales de televisión, cine y animación, para poder ofrecer al fan de Marvel Studios los mejores productos posibles. Centrándonos en Marvel Televisión, dejando de lado la fantasía audiovisual que será volver a ver a Robert Downey Jr en el UCM bajo la piel del Doctor Doom y el aterrizaje de "Los 4 fantásticos", Marvel Televisión tendrá una oferta increíble en la plataforma de Mickey Mouse en 2025, más allá de su propio "Juego de Tronos", "Daredevil: Born Again".

Marvel Studios se prepara para un emocionante 2025, con una impresionante cantidad de contenido que promete mantener a los fanáticos pegados a sus pantallas. A pesar de sus afirmaciones anteriores sobre reducir la cantidad de lanzamientos, se estima que Marvel lanzará una nueva serie aproximadamente cada siete semanas a partir de enero. Entre los programas confirmados, "Daredevil: Born Again" debutará el 4 de marzo, seguido por "Ironheart" y la tercera temporada de "What If...?", aunque sus fechas exactas aún no se han revelado. Además, se espera que se unan cuatro nuevas series, tres de las cuales serán animadas. Entre ellas, "Your Friendly Neighborhood Spider-Man", que no será canon dentro del MCU, se estrenará el 29 de enero.

También se anticipa "Eyes of Wakanda", una miniserie antológica de cuatro partes centrada en Black Panther, programada para el 6 de agosto. Para octubre, "Marvel Zombies", un spin-off de "What If...?", promete ofrecer una mezcla de terror y diversión. Por último, "Wonder Man", protagonizada por Yahya Abdul-Mateen II, cerrará el año en diciembre. Con estas series y las dos últimas películas de la Fase 5, 2025 será sin duda un año crucial para Marvel.

Calendario de Marvel Studios en Disney+ para 2025

Enero: "Your Friendly Neighborhood Spider-Man"

Marzo: "Daredevil: Born Again"

Agosto: "Eyes of Wakanda"

Septiembre: "Ironheart"

Octubre: "Marvel Zombies"