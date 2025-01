Max anuncia la renovación de "The White Lotus" antes del estreno de su tercera temporada

Los seguidores de "The White Lotus" tienen motivos para celebrar: Max ha renovado la exitosa serie para una cuarta temporada. La noticia llega menos de un mes antes del estreno de la tercera entrega, programada para el 17 de febrero de 2025. La decisión de Warner Bros. Discovery refleja la confianza en esta antología creada y dirigida por Mike White, que desde su debut en 2021 se ha consolidado como uno de los títulos más importantes de la plataforma de streaming.

Con cada temporada, "The White Lotus" ha llevado a sus espectadores a paisajes exóticos y exclusivos resorts de lujo, siempre con una dosis de sátira y crítica social. Tras visitar Hawái en la primera temporada, Sicilia en la segunda y Tailandia en la próxima, la serie apunta a cambiar de escenario nuevamente en la cuarta entrega. Según se especula, los posibles destinos podrían incluir Sudamérica, África u Oceanía, marcando un nuevo hito en la exploración de diferentes continentes. Aunque los detalles de la trama permanecen en secreto, la serie mantendrá su tradición de renovar casi por completo su elenco, aunque no se descarta el regreso de algún personaje icónico de entregas anteriores.

The white lotus larazon

Tailandia, protagonista de la tercera temporada

La tercera entrega, que llegará a Max el 17 de febrero, trasladará la acción a la paradisíaca isla de Koh Samui, en Tailandia. Esta nueva temporada, de ocho episodios, abordará temas como la muerte, la religión y la espiritualidad oriental, siempre desde la perspectiva mordaz y satírica que caracteriza a la serie. El reparto incluye nombres destacados como Leslie Bibb, Carrie Coon, Walton Goggins, Jason Isaacs y Lisa (miembro de BLACKPINK), entre otros. Además, Natasha Rothwell, quien interpretó a la gerente de spa Belinda Lindsey en la primera temporada, regresará en un papel que promete sorprender a los fanáticos.

Por otra parte, "The White Lotus" comenzó como una miniserie autoconclusiva ambientada en Hawái, pero su rotundo éxito transformó el proyecto en una serie antológica. La primera temporada recibió elogios por su guion y actuaciones, obteniendo múltiples premios Emmy. La segunda entrega, situada en Sicilia, no solo mantuvo el nivel, sino que consolidó a la serie como uno de los grandes éxitos de HBO y Max. La confirmación de una cuarta temporada antes del estreno de la tercera es un testimonio del impacto cultural y el atractivo global de "The White Lotus". Aunque la producción de los nuevos episodios no comenzará hasta 2026, los fans pueden estar seguros de que la sátira social y los paisajes deslumbrantes seguirán siendo el sello distintivo de la serie.