Max cancela una serie juvenil tras tres temporadas y los fanes responden: "Que comience una guerra de ofertas"

"The Sex Lives of College Girls" ("La vida sexual de las universitarias"), la aclamada serie de comedia creada por Mindy Kaling y Justin Noble, ha sido cancelada por Max después de tres temporadas. La noticia, que sorprendió a muchos seguidores de la serie, fue confirmada por "Variety" el 18 de marzo de 2025. Sin embargo, existe la posibilidad de que la serie encuentre un nuevo hogar en otra plataforma de streaming.

La serie, que debutó en HBO Max (ahora Max) en 2021, seguía las vidas de cuatro compañeras de habitación en la prestigiosa Essex College de Nueva Inglaterra mientras navegaban por los desafíos y triunfos de la vida universitaria. A lo largo de sus tres temporadas, "The Sex Lives of College Girls" ganó una base de fans dedicada y recibió elogios de la crítica por su enfoque fresco y honesto sobre la experiencia universitaria femenina. La cancelación se produce después de que la tercera temporada, que se estrenó en noviembre de 2024 y concluyó el 25 de enero de 2025, experimentara algunos cambios significativos en el elenco. La salida de Reneé Rapp, quien interpretaba a la carismática Leighton Murray, después de solo dos episodios de la tercera temporada, fue un golpe para muchos fans. Rapp, que ha estado enfocándose en su carrera musical, fue reemplazada por Gracie Lawrence en el papel de Kacey, la nueva compañera de habitación.

A pesar de la cancelación, hay esperanza para los seguidores de la serie. Warner Bros. Television, el estudio detrás de "The Sex Lives of College Girls", está explorando activamente nuevas plataformas para continuar la serie. Justin Noble, co-creador y showrunner, compartió su decepción y optimismo en Instagram: "Sí, Max decidió no pedir una cuarta temporada. Actualmente estamos hablando con algunos hogares potenciales para el programa y es alentador ver tanto interés". La noticia de la cancelación provocó una reacción inmediata en las redes sociales, con muchos fans expresando su tristeza y frustración. Un usuario de X (anteriormente Twitter) escribió: "Necesito que todos los servicios de streaming comiencen una guerra de ofertas ahora por la temporada 4 de Sex Lives of College Girls porque NO VOY A PERDER ESTE PROGRAMA". Otro fan comparó la cancelación con "ser ghosteado después de tres citas increíbles".

La tercera temporada de "The Sex Lives of College Girls" concluyó con varios desarrollos significativos para los personajes principales: Bela (Amrit Kaur) experimentó un despertar bisexual, Kimberly (Pauline Chalamet) enfrentó desafíos legales, Whitney (Alyah Chanelle Scott) logró sindicalizar contra la institución, y Kacey descubrió su voz como protagonista en una producción teatral. Aunque la tercera temporada no terminó con un cliffhanger tradicional, Noble había indicado previamente que creía que había potencial para una cuarta temporada. En una entrevista con TheWrap en enero, comentó: "Tenemos múltiples nuevos intereses que se plantean al final de la temporada 3, cerrando algunas puertas pero abriendo otras, así que hay mucho que explorar en una temporada 4".

La cancelación de "The Sex Lives of College Girls" se produce en un momento en que las decisiones de renovación o cancelación en el panorama del streaming son cada vez más impredecibles. Noble reflexionó sobre esto en su publicación de Instagram, señalando: "Como creativos, se nos enseña a no elogiar nuestros propios proyectos. Pero aquí está la verdad: creo que 'The Sex Lives of College Girls' es un programa de televisión bastante bueno. No puedo evitar mencionar que parece que hay menos y menos series de comedia cada mes, y estamos viviendo en una era en la que las necesitamos desesperadamente".