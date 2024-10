Muere John Amos, mítico actor de "Raíces" y "El Príncipe de Bel-Air"

El actor John Amos, conocido por sus emblemáticos papeles en series como "Good Times", "El Príncipe de Bel-Air" y "Raíces", falleció a los 84 años el pasado 21 de agosto en Los Ángeles, debido a causas naturales. Aunque la noticia de su muerte no se dio a conocer de inmediato, su representante, Belinda Foster, lo confirmó este martes. La revista Variety informó del deceso y publicó un emotivo comunicado de su hijo, Kelly Christopher Amos.

Uno de los padres más queridos de la ficción estadounidense

"Con gran pesar les comunico que mi padre ha cambiado de vida. Era un hombre con el corazón más bondadoso y un corazón de oro... y era querido en todo el mundo. Muchos fans lo consideran su padre televisivo. Vivió una buena vida. Su legado perdurará en sus destacados trabajos en televisión y cine como actor", expresó Kelly.

Amos, cuyo primer gran papel fue en "The Mary Tyler Moore Show" en 1970, ganó fama en "Good Times", un programa pionero de Norman Lear que marcó un hito al ser la primera serie que mostraba a una familia afroamericana con dos padres. Su interpretación de James Evans Sr., una figura paterna fuerte y trabajadora, resonó profundamente entre la audiencia, convirtiéndolo en uno de los padres televisivos más queridos.

A lo largo de su carrera, Amos también participó en otras series populares como "The West Wing", "Two and a Half Men", "The Ranch" y "About the Andersons". En cine, destacó en películas como "Coming to America" y "Die Hard 2". Sus últimos proyectos incluyeron su participación en el documental "America's Dad" y su aparición en "Suits LA". Su hijo, Kelly, lo describió como "mi padre, mi mejor amigo y mi héroe", y agradeció las muestras de apoyo recibidas en este difícil momento.