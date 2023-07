Netflix cancela sin titubeos estas tres series que arrasaron en audiencias

Tal y como ha adelantado ‘Fotogramas’, la plataforma de streaming Netflix ha decidido no hacer más temporadas de tres ficciones españolas que han causado furor entre sus suscriptores. ‘Bienvenidos a Edén’, la ficción protagonizada por Amaia Salamanca, Lola Rodríguez, Amaia Aberasturi y Belinda, entre otros, no tendría una tercera temporada. Tres meses después de que se estrenase su segunda temporada y alcanzara un total de 92 millones de horas en las cinco semanas que estuvo en el top 10 mundial de series de habla no inglesa, la plataforma ha decidido ponerle punto y final.

Otra de las series que se ha visto perjudicada, llegaba a mediados de febrero, ‘Todas las veces que nos enamoramos’. La ficción protagonizada por Georgina Amorós, Franco Masini y Blanca Martínez, entre otros, se queda en tan solo una temporada. Aunque solo obtuvo 16 millones de horas visualizadas, esta serie tuvo una gran repercusión en redes sociales con unas críticas muy positivas.

La tercera perjudicada y que consiguió sumar 55 millones de horas visualizadas es ‘Hasta el cielo: La Serie’. La continuación de la película cuyo protagonismo vuelve a recaer en Asia Ortega con su papel de Sole no tendrá continuidad. Aunque Netflix no ha dado explicaciones al respecto no sería extraño que dicha cancelación tenga su respuesta en los costes de producción.

Otras series que cayeron

A comienzos de diciembre de 2022, la misma plataforma trajo la serie LGTBIQ+ ‘Smiley’. Protagonizada por Carlos Cuevas y Mikel Esparbé. Esta ficción narraba como dos desconocidos se conocen de pura casualidad llegándose a enamorar el uno del otro. En este caso Netflix tampoco dio explicaciones sobre la cancelación.

Otra ficción que fue cancelada de la noche a la mañana fue ‘Sense 8’, Esta serie de las hermanas Wachowski (Matrix), se consolidó como una de las primeras ficciones que tenía un reparto de distintas nacionalidades (Miguel Ángel Silvestre entre ellos )y con una trama cuyo protagonismo era la diversidad y la cultura. Los elevados costes de producción llevaron a la plataforma a cancelarla provocando la furia de sus seguidores. Tal fue la indignación que Netflix tuvo que ofrecer una solución permitiendo grabar un capítulo final de dos horas de duración para cerrar todas las tramas.