¿Podría Netflix luchar por los derechos del fútbol?

Netflix continúa explorando nuevas estrategias para consolidar su presencia en el mercado del entretenimiento. La plataforma de streaming americana ha confirmado su intención de seguir apostando por la emisión de eventos en directo, aunque con una selección muy concreta de contenidos.

Álvaro Díaz, director de no ficción de Netflix en España, ha asegurado que "el directo irá creciendo, pero con eventos muy concretos". En el último año, la compañía ha experimentado con transmisiones como el enfrentamiento de tenis entre Rafael Nadal y Carlos Alcaraz en Las Vegas, dos partidos de la NFL en Navidad con un espectáculo de Beyoncé en el descanso, y el combate de boxeo entre Mike Tyson y Jake Paul. Además, Netflix ha adquirido los derechos de la WWE para su emisión semanal en todo el mundo.

A pesar de este crecimiento en la emisión de eventos en vivo, la plataforma ha dejado claro que no tiene planes inmediatos de competir por los derechos de las principales ligas de fútbol. "Por ahora no", ha afirmado Díaz en una entrevista a 'El Mundo', destacando que la compañía se enfoca en eventos específicos en lugar de retransmitir competiciones deportivas de forma regular. "La manera distinta de contarlo es lo que hace que la gente se sienta seducida", ha explicado.

En cuanto a la transmisión de conciertos y otros eventos musicales en directo, Díaz ha señalado que es una opción que no descartan. "No es algo que tenga una apuesta concreta en este momento, pero estamos abiertos a explorarlo", ha declarado. Más allá de los eventos en vivo, Netflixha ampliado significativamente su catálogo de no ficción, con contenidos que incluyen realities, true crimes y docuseries. En esta línea, la plataforma americana estrenará próximamente documentales sobre figuras como Carlos Alcaraz y Aitana. "El documental es un género al alza y por el que seguiremos apostando. Permite mostrar la historia desconocida de personajes que llegan más allá de sus fans habituales", ha comentado Díaz.

Por otra parte, Netflix ha abordado múltiples temáticas en sus producciones documentales, pero la política sigue siendo un ámbito en el que no ha profundizado. Díaz ha explicado que, aunque han recibido propuestas, hasta ahora no han encontrado un enfoque innovador. "La política está muy presente en nuestra vida diaria, en informativos y redes sociales. Si encontramos un ángulo novedoso, lo exploraremos, pero hasta ahora no hemos dado con ello", ha concluido. Con esta estrategia, Netflix sigue evolucionando su modelo de negocio y buscando nuevas formas de atraer a su audiencia, apostando por eventos de gran impacto sin perder su esencia de contar historias de manera única.