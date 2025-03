El protagonista de 'Reacher' revela uno de sus secretos: "Es por culpa de mi mujer"

La tercera temporada de una de las series más aclamadas de Prime Video: 'Reacher', ya está disponible para el público. Por tanto, los aficionados a este producto audiovisual ya pueden disfrutar de los primeros episodios en los que el actor Alan Ritchson sigue dando vida al protagonista: Jack Reacher. Un papel muy destacado y con unas características físicas muy concretas.

De hecho, su imponente físico es una de las cuestiones que más destaca al comenzar a ver los episodios de esta serie. Una vez más, da vida a un expolicía militar que tendrá que enfrentarse a los diferentes acontecimientos que se irán sucediendo tras producirse una injusticia ante sus ojos. La acción y las peleas volverán a sucederse y ahí saldrá reforzado un Jack Reacher que parece más rápido, más fuerte y más alto.

Transformación física

Esta transformación física del actor ha sorprendido a todos. Estamos convencidos de que para poder lograr este cuerpo tan musculado ha necesitado mucho trabajo, dedicación, esfuerzo y renunciar a ciertos malos hábitos. De todo ello, habla en una entrevista en el canal de YouTube de Thomas DeLauer. Un contenido especializado en el cuerpo: entrenamientos, alimentación, recomendaciones...

Durante los 50 minutos que dura el vídeo, Alan Ritchson explica uno de los malos hábitos que ha tenido que dejar para poder modificar su cuerpo hacia la excelencia física. "No bebo. Llevo seis años sobrio. Y es por culpa de mi mujer. Me encantaban los margaritas picantes y los vodka sours de cereza y todo lo que fuera dulce y delicioso".

Además, el actor señala: "Agradezco a mi mujer la curiosidad por mi sobriedad y gracias a ella he comenzado a destinar toda mi energía mental a la recuperación y a los entrenamientos físicos". Por último, concluye: "Ahora me alegro de que no forme parte de mi vida, porque la cantidad de horas y de calorías que he ahorrado, al no tener que recuperarme de eso todo el tiempo, es genial".

Sinopsis de la nueva temporada

Esta serie, que está basada en la novela "Persuader" de Lee Child (conocida en castellano como "Ajuste de cuentas" o "El inductor"), vuelve a estar protagonizada en esta temporada por Alan Ritchson, quien interpretará nuevamente al personaje protagonista mencionado como Jack Reacher. Junto a él, vuelve a estar presente Maria Stenque encarna de nuevo a Frances Neagley.

Tal y como podemos apreciar en el tráiler, la tercera temporada de 'Reacher' viene cargada una vez más de acción, adrenalina y rivalidades entre sus actores. De hecho, Prime Video explica que, en esta nueva entrega, "'Reacher' se lanza al oscuro corazón de una vasta organización criminal para rescatar a un informante de la DEA infiltrado al que se le acaba el tiempo. Será entonces cuando se encontrará con un mundo de secretos y violencia, y tendrá que enfrentarse a algunos asuntos pendientes de su propio pasado".