Salen a la luz las primeras imágenes de 'Detective Touré' de RTVE

A comienzos del mes de junio comenzaba en Bilbao el rodaje de la serie de RTVE, ‘Detective Touré’. Coproducida por la propia RTVE, Detective Touré AIE, Tornasol Media, DeAPlaneta y EITB. Esta ficción narra la vida de, Touré, interpretado por Malcom Treviño - Sitté, un inmigrante guineano que vive en Bilbao y se gana la vida como improvisado detective de poca monta. Su pericia, intuición y particular sentido del humor le hacen ganarse la confianza de la Ertzaintza y le sumergen en una compleja investigación en la que se enfrentará a múltiples peligros: conocerá de cerca la corrupción inmobiliaria, los tejemanejes del conflictivo barrio de San Francisco e incluso se topará con la mafia nigeriana.

Fotografía de 'Detective Touré' RTVE

Esta serie está basada en las novelas del escritor Jon Arretxe y creada por David Pérez Sañudo, ganador del Premio Goya al mejor guión adaptado; y por el guionista Carlos Vila Sexto en colaboración con otra compañera guionista, Flora González Villanueva.

Fotografía de 'Detective Touré' RTVE

Compuesta por seis episodios, la serie cuenta con un amplio reparto con reconocidos actores como Itziar Ituño (‘La casa de papel’), Unax Ugalde (‘Periodistas’ y ‘Vivir sin permiso’), Loreto Mauleón (‘Patria’), Itsaso Arana (‘El don de Alba’ y ‘La Reconquista’), Urko Olazabal (‘Maixabel’), Gorsy Edu (‘Aquí no hay quien viva’), Emilio Buale (‘Adú’ y ‘El Hoyo’), Goize Blanco, Lander Otaola, Ayoub El Hilali, Jon Olivares y Ane Gabarain. Aunque aún no hay fecha de estreno, RTVE ya ha lanzado las primeras imágenes de la serie en las que se puede ver al actor por la calles de Bilbao mostrando su sentido del humor.