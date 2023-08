Rosa Villacastín opina de la profesionalidad de Ana Rosa Quintana y Jorge Javier Vázquez

La marcha de Ana Rosa Quintana de las mañanas de Telecinco ha levantado todo tipo de opiniones, especialmente por parte de Rosa Villacastín quien no ha dudado en cargar con la que un día fue su compañera de trabajo en Antena 3 con ‘Extra Rosa’ a finales de los 90. En una entrevista en ‘El Purgatorio’, Villacastín ha defendido a Quintana asegurando que es una gran profesional además de dejar claro cuál es su punto fuerte.

“Tiene esto de cintura para arriba y una sonrisa que no la tiene nadie en televisión”, decía la periodista reconociendo que ambas formaban un buen tándem para afirmar que el programa era más suyo que de la de Usera y que la política nunca se trataba.

Rosa Villacastín y Ana Rosa Quintana Youtube

Tras estas palabras también ha querido opinar sobre la caída de Mediaset tras la marcha de Vasile. ‘’Primero se quitaron de en medio a Vasile. Es verdad que hacía una televisión que podría gustar o no, pero era endogámica. Empezaba el ‘Sálvame’ y todos los demás programas iban siguiendo a ‘Sálvame’”, confesaba para opinar sobre las razones políticas que han llevado a la eliminación del programa:

“Ana Rosa es más política que los de ‘Sálvame’, aunque Jorge Javier es bastante político. Y bueno, pues el presidente de la cadena que es Borja Prado, lógicamente tira para donde tira, hacia la derecha. No va a tirar ni por los socialistas ni por los de Podemos. Entonces yo creo que les interesa tener esa parte muy importante de la tarde bastante cubierta en lo que a política se refiere. Cubierta para que le venga bien al PP”, decía sin pelos en la lengua.

Rosa Villacastín larazon

La periodista también ha querido dejar claro que el programa nunca ha tenido nada de ‘’feminismo’’ ya que incluso trataba mal a muchas de sus colaboradores. Para concluir, Jorge Javier Vázquez no se ha librado opinando sobre su manera de hacer política mientras ejercía de presentador.

“Se ha equivocado en la forma de mostrar su ideología. No es que sea de izquierdas, que lo es, sino en la forma de decir las cosas. Tú puedes defender la homosexualidad, lógicamente, y cómo no la va a defender él, pero sin necesidad de esa agresividad. Tú vas a un hospital y ‘Sálvame’ lo tiene todo el mundo puesto. Vas a una residencia, y están las televisiones puestas con ‘Sálvame’. Es el programa de la tarde durante 14 años. No todo el mundo está preparado para ese choque, ni para que le digan eso. Yo creo que era innecesario. Se le ha subido mucho a la cabeza, el dinero sobre todo”.