Sara Brasal, Yoli de "Los Serrano", 20 años después: "Venir del bullying a hacer de gorda y fea..."

Este domingo "Socialité" en Telecinco sentó en su plató a la actriz Sara Brasal. Para aquellos demasiado jóvenes, la intérprete de 31 años fue la pequeña Yoli, amiga inseparable de Teté (Natalia Sánchez), en la serie de éxito de 2003 "Los Serrano". Más de veinte años después Brasal quiso hacer partícipes a los espectadores de lo que supuso para una niña de 11 años aquella fama y experiencia personal y profesional.

A colación del reciente aniversario de la serie, que reunió al elenco original para recordar aquellos años, "Socialité" quiso saber de primera mano las impresiones de la joven, que actualmente se prepara para ser ayudante de producción. Pero ni siquiera su casting para la serie creada por Daniel Écija y Álex Pina, había sido su elección, ya que su primera intención era hacer de la propia Teté: “Cuando leí la descripción de Yoli... era gorda, con gafas de culo de vaso, con brackets en los dientes. Yo no quería hacer eso”, recordó en el espacio presentado por Giovanna González. Sin embargo, confesó que tras hablar con su madre, se dio cuenta de que el personaje de la mejor amiga de la protagonista podría "ayudar a la gente".

Pero su propia experiencia en el pasado seguía echándola para atrás: “Me seguía sintiendo la misma niña tímida que era secundaria en todo”. En "Socialité" Brasal desveló que todo aquello le recordaba demasiado y desgraciadamente a su vida: “A mí no me metieron la cabeza en el váter ni me pegaron, pero me dejaban sin amigas. Venir del bullying a hacer de gorda y fea... yo no quería que eso se pasara a la realidad”. Pero afortunadamente explicó que contó con el apoyo de todo el equipo de la ficción que "lo hicieron muy bien". En sus recuerdos la prueba de vestuario "en la que me probaron todas las gafas. Yo siempre había llevado gafas, pero no esas tan grandes. Y las chicas me dijeron que todas me quedaban superbien, que necesitaban unas que me hicieran más fea. Me dijeron que iba a hacer ese personaje, pero que esa no era yo. Lo hicieron de manera que yo no me sintiera mal”.

Sara en la actualidad, junto a Resines Instagram

Después de aquella experiencia, pero sin ninguna consecuencia, ya que su asistencia al casting fue para acompañar a su hermana, Brasal enfocó su vida a estudiar un Máster de Dirección que la ha llevado lejos de la interpretación, pero no tanto: "Ahora mismo vivo más tranquila sin estar expuesta. Tener trabajo no es un fracaso. El fracaso está en martirizarte con algo que no te está saliendo”. En su búsqueda de su propio sitio, está haciendo lo quel e gusta: "He descubierto un nuevo mundo como ayudante de dirección, me estoy preparando para ello y lo cierto es que estoy muy feliz".