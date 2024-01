"Serial lover": El amor tóxico tiene mil nombres

Guillaume Bressac es un esposo atento, un amante apasionado y una buena persona. Pero nunca las tres cosas al mismo tiempo, y mucho menos con la misma mujer. La primera vez que le vemos se comporta de manera gentil con Anna, una mujer en apuros por llegar a una importante cita profesional. La siguiente vez que la vemos está fuera de sí y señala con el dedo a una pareja de recién casados. Oriane destrozará su vida antes de averiguar con quién se ha casado, con un amante en serie. Antena 3 estrena hoy en prime time, la exitosa ficción francesa «Serial lover» («L’Homme de nos vies»). Con una historia increíblemente tensa y atractiva, este apasionante drama narra la historia de un estafador con múltiples caras cuya vida tiene un propósito: engañar a otros, siendo las mujeres su objetivo preferido. Los dos primeros capítulos ya están disponibles para los usuarios premium deatresplayer.

La serie escrita por Alice Den Broek nos enseñará las vidas de ensueño que conocerán Mathilde (Helena Nogera) junto a su nuevo amor el reportero Román, la de Oriane (Flore Bonaventura) que acaba de casarse felizmente en la Costa Azul con el hombre de su vida, el cirujano de Médicos sin Fronteras Amaury, e Iris (Élodie Frégé), una cantante divorciada que disfruta de su relación apasionada con el piloto de avión Ghislain. Todos esos hombres son también Nathan y Álex, y además la misma persona Guillaume Bressac (Jonathan Zaccaï), un profesional del engaño, el engatusamiento y la estafa. La primera en comprobarlo es Camille, que había aparcado su vida privada para dirigir el hotel de sus difuntos padres con su hermana mayor. A espaldas de ella mantiene desde hace unos meses un apasionado romance con un cliente habitual, Nathan, un antiguo comerciante de origen portugués. Pero Nathan desaparece durante su última estancia tras vaciar las cuentas del hotel y llevarse 80.000 euros, todo el dinero de su negocio familiar. Camille se propone encontrar al hombre que creía conocer y su sorpresa llegará cuando sus primeras pesquisas encuentran mentiras y falsedad en cualquier sitio que haya tocado el supuesto Nathan. No sólo les destroza la vida, si no que las hace pasar por locas, en ocasiones con inesperados finales. Nada parece escaparse de sus garras, mientras intentamos averiguar qué le lleva a tratar a las mujeres de esa forma, obviando cualquier sentimiento. La iniciativa nacerá de Camille, y poco a poco las mentiras aflorarán de boca de alguna de las mujeres, como Agatha (Aaricia Lemaire), hija de Mathilde, que no se cree nada de lo que aparenta el hombre que ilusiona a su madre. El misterio se esconde tras la omnipresente pulsera.

La miniserie de cuatro episodios no escatima en lo descarnado de la forma de actuar de Guillaume Bressac. Basada en historias reales como la del «estafador de Tinder», lo que comienza como una sencilla comedia romántica al ritmo de «Love» se transforma rápidamente en un thriller protagonizado por un psicópata. Y es que los papeles interpretados por Zaccaï, asociado habitualmente a papeles de seductor como en «Le Bureau des Légendes», ha disfrutado con un hombre despiadado que se merece ser descubierto, pero que a este lado de la pantalla parece salirse siempre con la suya, para desesperación del espectador. Hay mucho de los juegos de mirada del actor que a veces parece inofensivo y otras descarnado. Su personaje utilizará cualquier medio tecnológico a su disposición para poner a su favor cualquier situación y hacer gala de sus conocimientos de los códigos sociales para su beneficio personal. Amaury Fournial, Dominique Farrugia y la guionista Alice van den Broek («Las pulseras rojas»),quisieron resaltar el sufrimiento de estas víctimas con heridas invisibles. También toca otros temas interesantes como la relación de una madre con una hija adolescente, un padre sobreprotector o las relaciones conflictivas entre hermanas, la soledad o la dependencia emocional.

Llegado un momento crucial de la serie cuando las víctimas del protagonista, traicionadas y engañas, afrontaran el abandono, encontrándose y uniendo sus fuerzas para así atraparlo. Para ello deben superar la tristeza y abandonar sus propios prejuicios, para así echar por tierra cualquier certeza. Además, intentando desenmascarar al hombre de las mil vidas, podrán en peligro las suyas propias. La hermandad será su tabla de salvación. «Serial lover», dirigida por Fred Berthe, fue emitida en Francia en el canal M6 con grandes resultados de audiencias, logró en 2022 el premio al Mejor Guion en el Festival Ficción televisiva de La Rochelle.

El éxito de la ficción francesa sigue en Antena 3

►La apuesta por la ficción europea sigue creciendo en Antena 3, tras la apuesta de «ACI: Alta Capacidad Intelectual», protagonizada por Audrey Fleurot, Mehdi Nebbou y Bruno Sanches. En Antena 3, la ficción consiguió en las primeras temporadas una media del 12,1% de cuota de pantalla. Con una gran fidelidad en cada capítulo, las emisiones lograron congregar a más de 1,3 millones de seguidores de media y más de 3 millones de espectadores únicos. A este seguimiento, hay que sumar sus datos en diferido, ya que la serie añadió una media de cerca de 240.000 seguidores en cada episodio a través de este consumo.