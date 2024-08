Las series de estreno que no te puedes perder este otoño

Mientras esperamos a que lleguen a nuestras pantallas de televisión los últimos estrenos del verano, como la recién lanzada «Ciudad de Dios: la lucha sigue» (Max), la cuarta de «Solo asesinatos en el edificio» (Disney+), y la vuelta de «El señor de los anillos: Los anillos de poder» (Prime Video), las televisiones y plataformas ya tienen un ojo puesto en los estrenos de este otoño, que incluye algunas de las series más esperadas de la temporada.

Así el 4 de septiembre llegará a Apple TV+ la cuarta temporada de la fantástica «Slow Horses», nominada a los Premios Emmy y ganadora del Bafta, protagonizada por el oscarizado Gary Oldman. Adaptada de «La calle de los espías», la cuarta novela de la galardonada saga literaria de Mick Herron, la cuarta entrega comienza con la explosión de una bomba que hace saltar por los aires varios secretos personales, sacudiendo los ya inestables cimientos de La Ciénaga, el famoso «vertedero» del MI5. El reparto también incluye a la nominada al Óscar Kristin Scott Thomas, el ganador del Bafta Jack Lowden, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar, Christopher Chung, Aimee-Ffion Edwards, Kadiff Kirwan y el nominado al Oscar Jonathan Pryce. Dos días después llega a Prime Video el documental de Carles Tamayo, «Cómo cazar a un monstruo», la pieza producida por Bambú que sigue y descubre a Lluis Gros, el español condenado a 23 años de prisión por abusos sexuales. La serie es inesperada y muy golosa, con auténticos momentos de thriller. El 18 de septiembre arranca en SkyShowtime la segunda entrega de la serie protagonizada por la estrella Silvester Stallone, «Tulsa King», en la que Dwight (Stallone) y su banda siguen construyendo y defendiendo su creciente imperio en Tulsa, pero justo cuando consiguen establecerse, se dan cuenta de que no son los únicos que quieren reclamar sus derechos. Ese día también llega a Disney+ el esperado spin off de «WandaVision», «Agatha All Along», centrado en el personaje de Agatha Harkness (Kathryn Hahn) en solitario, que despierta de su destierro para intentar recuperar sus poderes montando un aquelarre y aventurándose en una serie de pruebas imposibles.

El 20 de septiembre llega a Max la misteriosa nueva serie del universo de The Batman, con el estreno de la serie «El Pingüino» en Max, con Colin Farrell en el papel del enemigo del murciélago. En ella se indagará en el ascenso al poder de Oswald Cobbleplot en la decadente y oscura Gotham City. Ya en octubre, el día 3, Netflix estrena la tercera temporada de uno de sus éxitos recientes, «Heartstopper». En esta entrega, la relación de Nick y Charlie se profundiza y nuestros favoritos enfrentarán sus mayores desafíos emocionales hasta ahora. El día 16 del mes, Apple TV+ lanza la segunda temporada de «Terapia sin filtro», comedia protagonizada por Jason Segel y Harrison Ford. En ella Segel interpreta a Jimmy, un terapeuta que decide romper las reglas de su profesión y decirle a sus pacientes lo que realmente piensa. En noviembre Disney+ tiene previsto estrenar la nueva temporada de «Arcane: League of Legends», una de las más famosas series de animación de la plataforma en 2022.

«Star Wars: tripulación perdida», es la nueva entrega de Star Wars que llega a Disney+ el 3 de diciembre, protagonizada por Jude Law y que se centra en un grupo de niños perdidos en la galaxia, y que intentan encontrar su camino a casa en la era de «The Mandalorian» y «Ashoka», la Nueva República. Y quizá uno de los estrenos más esperados de los últimos años. «El juego del calamar» aterrizará en Netflix con su segunda temporada el 26 de diciembre, y Gi-hun regresará y hará algo por el mundo intentando erradicar toda la organización empezando por el personaje que reta a los jugadores en el metro. Otras posibilidades para lo que queda de 2024, pero todavía sin fecha son «Dune: Prophecy», prevista para noviembre en Max, y basada en la novela «La hermandad de Dune» que publicaran Brian Herbert y Kevin J. Anderson. También la esperada comedia sobre superhéroes dirigida por Sam Mendes, «The Franchise», que cuenta también con Armando Ianucci. Para los fans, cabría esperar que la segunda temporada de «Miércoles» llegara en algún momento de este año, con la protagonista Jenna Ortega, de la familia Addams, volviendo por segundo año a Nevermore. Sin tener que ver ya con el otoño televisivo, Apple lanzará el 17 de enero de 2025 la segunda entrega de uno de sus grandes éxitos «Separación». En la segunda temporada, Mark y sus colegas descubren las terribles consecuencias que tiene perturbar la frontera de la Separación, lo que hará que su situación se complique cada vez más.