Las series son para el verano: los estrenos de agosto en las plataformas

Parece difícil recomendar series para consumir dada la ingente cantidad de producciones y plataformas. Durante todo el año acumulamos grandes éxitos que queremos ver, recomendaciones de amigos, miniseries para consumir de una sentada, nuevas temporadas de nuestras ficciones favoritas y estrenos que vienen precedidos por una gran expectación. Para guiarnos en este caos hemos preparado algunas recomendaciones de series que se estrenan en agosto para encajar en nuestras vacaciones.

Recuperando el tiempo

Espero que no se haya olvidado de ponerse al día de lo estrenado en junio y en julio. Puede que no hayamos terminado de ver «» (HBO Max) y vendrán los Emmy, también ha sido el final para la serie de Jack Ryan (Prime Video) con una agitada cuarta temporada y la segunda de «» (HBO Max) y que termina el 24 de agosto, o la tercera de «» que Netflix lanzó el 29 de junio y que terminó el pasado 27 de julio y cerramos con «» (Apple TV) que lanzó su segunda temporada en julio y emitirá su último capítulo el próximo 15 de septiembre. No nos olvidemos de « Honor » la serie que estrenó el 30 de julio atresplayer protagonizada por Darío Grandinetti.

Comenzamos fuerte con la esperadísima segunda temporada de «Good Omens» (Prime Video), que acaba de estrenarse y en la que el ángel Azirafel y el demonio Crowley (Michael Sheen y David Tennant), están de vuelta, aunque en la primera temporada adaptó todo el material de la novela de Neil Gaiman y Terry Pratchett. Ahora veremos qué ha sido de ellos después de un Apocalipsis frustrado. También en julio se lanzó «Un cuento perfecto», otra adaptación de un libro de Elísabet Benavent que llega a Netflix protagonizada por Anna Castillo y Álvaro Mel. El primer estreno de agosto es para la tercera temporada de «Physical» , que sigue los pasos de Sheila Rubin (Rose Byrne), un ama de casa que encuentra en el aeróbic su manera de escapar de su presente. La plataforma de la gran «N» roja lanza la esperadísima segunda temporada de uno de sus éxitos, «Heartstopper», que llega el 3 de agosto con nuevos capítulos en los que Nick y Charlie consolidarán la relación que iniciaron con planes a todo trapo que incluyen un viaje a París y el baile de graduación. Un día antes y en la misma plataforma habrá que ver qué da de sí el lanzamiento de la polémica docuserie «Las últimas horas de Mario Biondo», sobre la muerte del cámara de televisión. SkyShowtime emitirá «Bupkis», comedia semibiográfica que sigue a Pete Davidson («El rey del barrio»), mientras intenta resolver particulares dinámicas familiares y las complejidades de la fama, y establecer relaciones significativas. El mismo día llega a Prime Video «Las flores perdidas de Alice Hart», serie de siete capítulos basada en la novela de Holly Ringland protagonizada por Sigourney Weaver. En Movistar Plus+ el día 6 arranca «Volver a caer» con Kate del Castillo y Maxi Iglesias que protagonizan esta serie que adapta en clave contemporánea y en México el clásico de León Tolstói «Anna Karenina». HBO Max por su parte estrena el 7 de agosto la segunda temporada de una de las mejores series de su plataforma «Tiempo de victoria: la dinastía de Los Lakers», que retrata la vida personal y profesional del equipo de Los Angeles en la década de 1980. El día 8 Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez vuelven por tercera vez en «Solo asesinatos en el edificio» a Disney+ con la incorporación de Meryl Streep. Un día más tarde aterriza en Apple TV «Un planeta extraño», serie animada para adultos basada en la novela gráfica superventas de Nathan W. Pyle, ambientada en un mundo de fantasía donde todo es de color rosa, unos seres azules cercanos exploran de manera absurda las costumbres cotidianas de los seres humanos. El 11 de agosto es el turno para la segunda temporada de «Cruel Summer» en Prime Video, serie que sigue el ascenso y la caída de una intensa amistad adolescente. Al día siguiente llega a Movistar Plus+ la séptima y última temporada de «Billions», y Damian Lewis regresa a la serie que protagoniza con Paul Giamatti.

«One Piece» promete ser un éxito para Netflix Netflix

El 13 de agosto llega a HBO Max «Full Circle», la nueva ficción de Steven Soderbergh protagonizada por Zazie Beetz y Claire Danes sobre un secuestro fallido. Tres días más tarde Netflix vuelve a la carga con el estreno de «El elegido», que significa el salto a la pantalla pequeña del cómic de Mark Millar «American Jesus», y narra la vida de Jodie, un chico de 12 años que descubre que posee los mismos dones que Jesucristo. El 22 Calle 13 estrena «Jugando con fuegos» , miniserie sobre la corrupción de un restaurante honrado. El 23 de agosto llega «Ashoka» (Disney+), el spin-off de «The Mandalorian» sobre la padawan de Anakin Skywalker. Cerramos con el estreno el día 24 de agosto de la tercera temporada de «Ragnarok» (Netflix) y el 31 el lanzamiento más esperado de la misma plataforma, «One Piece», basada en el manga más vendido en la historia de Japón.