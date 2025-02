El spin-off de "The Big Bang Theory" traerá de vuelta a personajes icónicos

El universo de "The Big Bang Theory" sigue expandiéndose con un nuevo spin-off en desarrollo para la plataforma Max. Este proyecto, aún sin título oficial, ha confirmado la participación de varios personajes recurrentes de la serie original, incluyendo el regreso de John Ross Bowie como Barry Kripke, un físico conocido por sus enfrentamientos con Sheldon Cooper y su peculiar forma de hablar. Bowie se une a Kevin Sussman (Stuart Bloom), Lauren Lapkus (Denise) y Brian Posehn (Bert Kibbler), quienes también retomarán sus papeles.

Equipo creativo de lujo

El guion estará a cargo de los cocreadores originales Chuck Lorre y Bill Prady, junto con Zak Penn, conocido por su trabajo en películas como "The Avengers" y "Ready Player One". Este equipo busca mantener la esencia de la serie original mientras explora nuevas historias centradas en los personajes secundarios. Aunque aún no se ha dado luz verde oficial al proyecto, los contratos ya están firmados para asegurar la participación del elenco en caso de que el spin-off avance367.

Aunque los detalles sobre la trama permanecen en secreto, se especula que la serie podría centrarse en la tienda de cómics de Stuart, un escenario recurrente en "The Big Bang Theory." Además, existe la posibilidad de que antiguos protagonistas como Kaley Cuoco (Penny) y Mayim Bialik (Amy) hagan apariciones especiales, aunque Jim Parsons (Sheldon) ha expresado su resistencia a regresar al papel.

Expansión del universo "TBBT"

Este spin-off sería la cuarta entrega del universo "The Big Bang Theory", tras la serie original (2007-2019), Young Sheldon (2017-2024) y el próximo spin-off "Georgie & Mandy’s First Marriage". La franquicia sigue demostrando su capacidad para atraer tanto a fanáticos nostálgicos como a nuevas audiencias. Aunque no hay una fecha de estreno confirmada, las expectativas son altas debido al talento involucrado y al cariño que los fans mantienen por los personajes originales. Max parece estar apostando fuerte por revitalizar este querido universo televisivo.