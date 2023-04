'Succession' dice adiós a uno de sus grandes personajes

‘Succession’ está llegando a su fin y con cada capítulo que emite los fans no pueden dejar de abrir la boca. El tercer episodio de la cuarta temporada de la serie de HBO Max ha dado un cambio de 180º descolocando no solo a sus acérrimos seguidores sino a los protagonistas que abarcan esta serie donde la ambición es la reina. Antes de seguir hay que hacer un anuncio importante:

SPOILER!

Logan Roy, interpretado por Brian Cox, el patriarca de la familia ha dejado un vacío difícil de ocupar. El magnate de Waystar Royco falleció por sorpresa en su jet privado totalmente alejado de sus hijos los cuales se enteraron en la boda de Connor. La llamada de Tom Wambsgans puso en jaque a todos los que escuchaban como Roy decía adiós.

Brian Cox in a scene from "Succession", que ha sido nominado en la categoría de mejor actor de drama larazon AP

Los tres descendientes de Logan, a pesar de sus rencillas e indirectas, no pudieron ocultar su dolor. Es aquí cuando el creador de esta serie, Jesse Armstrong, y el productor ejecutivo, Mark Mylod, jugaron con el sentimentalismo mezclado con el factor sorpresa provocando que tanto Kendall, como Shiv y Roman, se enterasen de la inesperada y triste noticia a la vez que los telespectadores.

Tras la muerte de su padre, los tres hermanos deben dar la cara ante los medios de comunicación convirtiéndose aún más en el objetivo de todos. Shiv Roy coge la voz cantante para informar de lo sucedido pero lo que nadie se esperaba fue la manera en la que los tres se fundían en un abrazo. Este momento se ha convertido en el más emotivo de todas las temporadas que ‘Succession’ lleva en antena.

Cartel de la serie 'Sucesión' HBO Max

Según han desvelado Armstrong y Mylod en varias entrevistas, los actores improvisaron el abrazo y el resultado fue tan emotivo que no tuvieron más remedio que usarlo en el montaje final. "Justo al final del episodio, cuando Shiv acaba de hacer la rueda de prensa, y los tres caen en este abrazo de tres vías antes de tomar caminos separados... Eso no estaba en el guión." reconoce Mylod a la revista GQ. "Lo que sí estaba era la escena en la que Shiv y Kendall se cogen de la mano para darle la noticia a Connor, y ese día eso me mató. Cada vez que tenemos esa ventana a su infancia es algo encantador, que profundiza en nuestra conexión con esos personajes y nuestra comprensión de ellos".

A pesar de que el personaje de Brian Cox iba a decir ‘’adiós’’ al principio de la primera temporada, su personalidad acaparó todos los focos. Es por esto que Logan Roy tuvo que estar hasta el tercer capítulo de la temporada final para regalar la fuerza y tiranía que le precede durante todas las entregas anteriores.